Китайские производители будут стараться продавать больше продукции в Европе и других странах из-за пошлин Трампа.

Поток китайского импорта усугубит экономическую угрозу, которую несут Европе пошлины Дональда Трампа. Теперь Брюсселю нужно подготовить меры по защите от дешевых товаров из Азии.

Издание Financial Times пишет, что прямое воздействие 20%-ных пошлин Трампа на продукцию ЕС вызвало опасения по поводу перспектив европейских производителей, которые уже страдают от пошлин на авто и сталь.

Жесткие решения Трампа в отношении Китая и Вьетнама означает, что Брюссель должен подготовиться к наплыву азиатских товаров, которые будут перенаправлены на его рынки. Комиссия готовит новые чрезвычайные пошлины в ответ, сообщили чиновники, добавив, что они усилили наблюдение за импортом.

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"Непосредственный торговый шок в Азии, вероятно, отразится и на Европе", - сказал главный экономист Deutsche Bank по Германии Робин Винклер.

Отмечается, что китайские производители будут стараться продавать больше продукции в Европе и других странах, поскольку столкнутся с "грозной тарифной стеной в США".

"Нам придется принять меры, чтобы защитить наши отрасли", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС. "Мы очень обеспокоены тем, что это станет еще одной точкой напряженности в отношениях с Китаем."

По его словам, ЕС уже ввел пошлины в размере до 35% на китайские электромобили и что, возможно, Брюсселю придется пойти на более радикальные меры в отношении других товаров.

Политики по всему миру размышляют об эпохальном перевороте в глобальной торговой системе после ведения Трампом взаимных пошлин. По данным Йельской бюджетной лаборатории, эти меры привели к тому, что эффективная ставка пошлин в США достигла максимального уровня с 1909 года.

Экономист Nomura Анджей Щепаняк отметил, что пошлины для Китая оказались "гораздо выше, чем многие ожидали". Как следствие, риск "демпинга китайских товаров в Европе существенно возрастет". В результате это может повлиять на инфляцию, что в свою очередь приведет к более быстрому снижению процентных ставок Европейским центробанком.

Клеменс Фюст, президент Института Ifo, немецкого аналитического центра экономических исследований, считает, что тяжелые санкции США в отношении Китая станут двойным ударом для промышленности Германии. Учитывая, что гнемецкая экономика уже находится в состоянии стагнации, возможно, что американские пошлины приведут страну к новому витку сокращения производства, добавил Фюст.

"Худший экономический кошмар Европы только что стал явью", - написал глава глобального макроэкономического отдела ING Карстен Бржески.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти. Кроме того, импорт из ЕС, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше. Импорт из Вьетнама сталкнется со ставкой пошлины 46%, а из Тайваня - 32%.

Реакция правительств пострадавших стран была разной - неоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать решение Трампа.

В свою очередь Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

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