Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего кормильца, отметил эксперт.

В случае умершего кормильца семьи, право на пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего, прежде всего это муж или жена, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют группу инвалидности. Также это могут быть родители умершего или его несовершеннолетние дети, пояснил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, пишет "На пенсии".

Если же погиб или умер военный, то пенсия назначается в размере от 30 до 70% его денежного обеспечения. Это зависит уже от причины смерти.

"По Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше, чем два прожиточных минимума, то есть 4 722 гривны. Отдельным постановлением Кабинета Министров предусмотрено, что за человека, который, начиная с 2014 года, погиб непосредственно в боевых действиях, пенсия по потере кормильца не может быть меньше 7 800 гривен. Если претендентов больше, то каждый иждивенец получит не менее 6 100 гривен в месяц", - пояснил эксперт. Видео дня

В случае смерти военного, пенсию в связи с потерей кормильца помогают оформить ТЦК или другие ведомства, которым подчинялся военнослужащий. Они должны помочь родственникам собрать необходимые документы. Среди них: справки о денежном обеспечении, о факте и причинах смерти, и передать все в Пенсионный фонд.

В то же время Коробкин обратил внимание, если человек пропал без вести, то его родственники также имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от того, это военный или гражданский человек.

Социальные выплаты в Украине - что нужно знать

Как ранее сообщал УНИАН, гражданские жены погибших военных теперь смогут получить денежную помощь. Так, родные погибших защитников могут получить от государства единовременную выплату в размере 15 млн грн.

Также УНИАН сообщал, что в ПФУ рассказали, когда выплаты могут прекратить. Так, различные виды пенсий могут отменить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

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