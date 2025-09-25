Одесский припортовый завод за два года получил от Агро Газ Трейдинг в долларовом эквиваленте более чем вдвое больше, чем установленная правительством стартовая цена продажи предприятия на приватизационном аукционе.

Об этом рассказали партнеры ООО "Агро газ трейдинг" Александр Горбуненко и Владимир Колот, сообщает пресс-служба компании, пишут "Украинские новости".

"Приватизация ОПЗ — ожидаемый и важный шаг. Но хочу обратить внимание: всего за 2 года сотрудничества компания АГТ выплатила предприятию вдвое больше тех 4,5 миллиарда стартовой цены, которую Кабмин установил для аукциона по приватизации. Эффективный инвестор должен справедливо оценить потенциал актива и инвестировать средства в его развитие и рост", — сообщил партнер АГТ Александр Горбуненко.

Видео дня

Сейчас Одесский припортовый завод готовят к продаже после длительного простоя. Химическое производство остановлено еще с сентября 2021 года, завод выполняет только функции перевалки. Пока приватизацию предприятия готовят без учета стоимости обязательств и без формализованной инвестиционной модели восстановления.

Как пояснил партнер АГТ Владимир Колот, крайне важно восстановить химическое производство на заводе. "За время сотрудничества с АГТ Одесский припортовый активно работал по своему профилю — производил аммиак и карбамид. К сожалению, после попыток перезапуска в 2024 году и российских атак — это больше логистическая локация, чем химпредприятие. Надеюсь, что ОПЗ под управлением качественного инвестора сможет вернуться к жизни. Это важный актив для государства, которое должно быть заинтересовано в восстановлении этого химического гиганта", — отметил Александр Колот.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины утвердил условия приватизации 99,5667% акций АО "Одесский припортовый завод". Согласно распоряжению правительства, стартовая цена установлена на уровне 4 млрд 488 млн 523 тыс. гривень. Продажа состоится на электронном аукционе, который назначен на 25 ноября 2025 года. Дополнительные инвестиционные обязательства не входят в стартовую цену актива.

АГТ поставлял сырье для ОПЗ по давальческому договору в течение 2019-2021 годов. За время действия контракта ОПЗ возобновил производство аммиака и карбамида, а также выплатил более 68 млн гривень долга перед Группой "Нафтогаз".

После завершения сотрудничества АГТ и ОПЗ химическое предприятие полностью остановило производство удобрений. В период с начала полномасштабного вторжения РФ часть инфраструктуры ОПЗ была повреждена в результате российских атак по Одесской области.

Ранее сообщалось, что ОПЗ давно находится в перечне объектов, подлежащих приватизации. Одесский припортовый завод - крупнейший государственный химический завод, производивший аммиак, карбамид, жидкий азот, жидкий кислород. В последние годы единственной прибыльной деятельностью предприятия стала перевалка зерна.