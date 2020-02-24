Гончарук об ипотеке: сегодня это кабала, наркотиками или оружием надо торговать, чтобы ее выплачивать

По словам премьера, одной из главных задач для Кабинета министров является снижение их до уровня 9-10% годовых.

Существующие на сегодняшний день в Украине ставки по ипотечным кредитам являются неподъемными для большинства граждан страны, поэтому одной из главных задач для Кабинета министров является снижение этих ставок до уровня 9-10% годовых.

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Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире одного из телеканалов.

«Вот молодая семья приехала в город, почти на работу, какой-то доход получают. Они сегодня никогда не смогут позволить себе купить квартиру в кредит, потому что проценты очень большие… Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, он недоступный. Наркотиками, наверное, надо, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наше задание – чтобы банки кредитовали дешево, кредитовали максимум под 10%. Ипотека под 10% в этом году- это одна из наших задач», - отметил премьер-министр.

«Если говорить конкретно, я хочу в сентябре ипотеку под 9% в гривне», - добавил Гончарук.

По словам премьера, если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурсы для развития реального сектора.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года премьер Гончарук заявил, что одним из главных приоритетов нового правительства Украины станет удешевление кредитов, что является необходимым условием для развития украинской экономики.

Национальный банк с 31 января 2020 года снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Нацбанк Украины ожидает снижения ставок по гривневым кредитам в 2020 году, включая ипотечные, до исторического минимума.

В то же время в НБУ отмечают, что ставки по потребительским кредитам снижаются медленно из-за высокого спроса на такие кредиты. Так, стоимость гривневых кредитов для физических лиц сократилась за 4-й квартал 2019 года лишь на 0,5 п.п. - до 33,6% годовых.