Ставки по гривневым кредитам снизятся до исторического минимума - НБУ

Ставки по валютным кредитам для корпоративных заемщиков в 2019 году уже достигли исторического минимума, в то время как ставки по потребительским кредитам снижаются медленно из-за высокого спроса.

Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по гривневым кредитам в 2020 году, включая ипотечные, до исторического минимума.

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Как сообщается на сайте НБУ, ставки по гривневым кредитам для бизнеса за четвертый квартал 2019 года снизились на 2,4 п.п. - до 15,7% годовых, а к середине февраля - до 15% годовых.

При этом ставки по валютным кредитам для корпоративных заемщиков в 2019 году уже достигли исторического минимума и продолжат снижаться в этом году.

В то же время, ставки по потребительским кредитам снижаются медленно из-за высокого спроса на такие кредиты. Так, стоимость гривневых кредитов для физических лиц сократилась за квартал лишь на 0,5 п.п. - до 33,6% годовых.

Также снижаются ставки по депозитам. В частности, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц за октябрь-декабрь 2019 года снизилась на 0,7 п.п. - до 15,1% годовых, и эта тенденция продолжилась в январе 2020 года.

Стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США снизилась за квартал на 0,6 п.п. - до 2,6% годовых.

Гривневые средства бизнеса в течение четвертого квартала подешевели на 2,7 п.п. - до 10,3% годовых.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до минимума за последние шесть лет.