Нацбанк снижает учетную ставку до трехлетнего минимума в 11% годовых

Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 31 января снижает учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых, при этом ставка снижается пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

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Как говорится в материалах НБУ, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до самого низкого уровня за последние шесть лет.

Также в НБУ напомнили, что регулятор достиг среднесрочной инфляционной цели на уровне 5% плюс/минус 1 п. п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось.

«Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса», - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.