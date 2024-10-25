Ее можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень.

В вечернем обращении к украинцам он сказал, что это станет е-поддержкой для взрослых и детей. Деньги можно будет потратить на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг:

"Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей".

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