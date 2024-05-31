Министры финансов стран Группы семи (G7) поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов Российской Федерации, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года. Это правильная мысль, но она не полностью отвечает нашим интересам.

По крайней мере в том понимании, что нам надо не 2-3 миллиарда в год, а все 300 млрд, которые сейчас заморожены. Возможно, нам что-то и дадут когда-то. Но нас "когда-то" не устраивает. Нам надо сегодня. Поскольку война у нас - сегодня. Нам нужны деньги для того, чтобы выжить. Состояние украинского бюджета известно. Поэтому это нужно было еще на позавчера.

Конечно, это пока только в плоскости наших желаний. Вероятность принятия решения обо всех 300 млрд, к сожалению, пока довольно низкая. А как дальше будут развиваться события, пока сказать невозможно.

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США подталкивают европейских партнеров, чтобы они принимали такое решение, но последние боятся.

Когда мы дождемся, что они бояться перестанут и не только заморозят, но и конфискуют эти деньги, тогда, я думаю, решение будет справедливым. Пока что оно половинчатое, хотя и правильное.

Почему европейцы не спешат?

Во-первых, принятие решения обо всех 300 млрд останавливает страх, который уже давно довольно сильно парализовал политическую волю руководителям западных стран и не дает им из этой парадигмы выйти.

Если честно, то их логика строится на абсолютно фальшивых тезисах. Поскольку надо ли использовать право в отношении страны, которая уже это право растоптала? Мне кажется, это неадекватная позиция.

К тем, кто право растоптал, нельзя применять нормы, которые существуют между цивилизованными странами. Тех, кто нарушает право, надо наказывать. И как раз то, что европейские страны не только заморозили, но и конфисковали российские деньги, было бы хорошей формой такого наказания. Зато сейчас на Западе ищут какие-то очередные варианты.

Во-вторых, потому что у них все хорошо. Войны у них нет. Поэтому считаю, что затягивание с решением [о передаче российских активов Украине], в определенной степени, является цинизмом. С другой стороны - какая-то неадекватность. Поскольку преступников надо наказывать, а не искать способы, как вести с ними дела.

Когда что-то противоправное произойдет на улице, что происходит? Вызывают полицию, задерживают нарушителя и, если он совершил уголовное правонарушение, отдают в суд. То же самое надо сделать с Россией. Потому что это тот самый уголовный нарушитель, который совершил преступление военной агрессии.

Зачем с этим агрессором говорить так, чтобы учитывать какие-то его интересы? Своей агрессией он нарушил право, в том числе на нормальные экономические отношения с другими странами.

Что же касается реализации решения о получении указанных 2-3 млрд, мы действительно будем ежегодно их получать, трудностей в этом нет. Возможно, они будут поступать какими-то отдельными траншами, возможно, с какими-то уже действующими траншами. Но, повторюсь, это "слезы". Решение вопроса по сути - это решение о передаче Украине всех российских замороженных активов.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины