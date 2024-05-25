Многие детали предоставления кредита пока не согласованы.

Министры финансов стран Группы семи (G7) поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов Российской Федерации, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект коммюнике встречи министров.

Издание отмечает, что обсуждение министров основывалось на предложении США, которое было распространено накануне встречи в итальянском городе Стреза, выдать Украине кредит в размере около 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры, в частности, отметили, что "достигли прогресса" в проработке вариантов "вывода" прибыли. Они подчеркнули, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит до июньского саммита.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко, который присутствовал на встрече G7, оценил дефицит бюджета Украины в 2025 году на "более 10 миллиардов долларов" на социальные и гуманитарные нужды, добавив, что "этот дефицит был бы гораздо шире", если бы были включены военные нужды.

Он приветствовал прогресс по займу, обеспеченному доходами, но сказал, что для Украины это лишь "временное решение на данный момент, но общим решением должна быть конфискация" самих российских активов.

Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что она "не хочет объявлять победу", но соглашение "в целом рассматривается как многообещающее".

"В течение следующих нескольких недель мы приложим много усилий. ... Мы все очень поддерживаем Украину, нас это не остановит", - сказала она, напомнив об угрозах правителя России Владимира Путина конфисковать активы граждан США в ответ.

Конфискация замороженных активов РФ - последние новости

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сумма доходов от замороженных активов РФ не сопоставима с ценой самих активов. По его словам, российские активы, сумма которых составляет около 260 млрд евро, необходимо конфисковать.

21 мая Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. Уже в этом году Киев может получить около 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

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