Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,22 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,62 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 18 ноября также не изменился и составляет 49,26 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,79 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,82 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,55 гривни за евро.

