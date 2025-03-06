В ближайшее время ставки доходности по гривневым вкладам будут самыми высокими, а ближе к концу года могут снизиться.

После повышения учетной ставки Нацбанком до 15,5% впервые с 2023 года максимальные ставки по гривневым депозитам могут вырасти до 17% годовых.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, говорится в переданном УНИАН комментарии.

"После повышения учетной ставки до 15,5% и принятого решения об изменении операционного дизайна процентной политики НБУ, согласно которому с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам составит 19%, ставки по гривневым депозитам физических лиц могут вырасти до 16-17% годовых", - сказал он.

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По словам эксперта, к началу апреля ситуация в сегменте гривневых депозитов будет максимально благоприятной для вкладчиков, ведь ставки по вкладам могут вырасти в среднем на 0,5-1 п.п.

Так, по его утверждению, средняя доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев может увеличиться до 11,5-12% годовых, вклады на срок от 9 месяцев до 1 года дадут средний доход в размере 12,5-13% годовых. В то же время средняя доходность вкладов сроком 6-9 месяцев и от 1 года и выше может составить 15-16% (в отдельных случаях с учетом бонусных процентов к базовым ставкам максимальная доходность потенциально может достичь 17% годовых).

Вместе с тем, по мнению специалиста, рост доходности ультракоротких вкладов (3-6 месяцев) вряд ли способен догнать инфляцию, которая к июню-июлю составит 13-15% в годовом измерении. Зато явно интересными для потенциальных вкладчиков могут стать вклады на срок 6-9 месяцев, а также от 1 года.

"Ставки по вкладам от 6 до 9 месяцев и от 1 года и дольше почти выровнялись, что позволяет гражданам, которые решатся на размещение средств, выбирать между этими депозитными программами. Но в стратегическом плане интереснее именно долговременные вклады. Ведь с учетом налоговых взысканий и прогнозируемого снижения инфляции до 8-9% во втором полугодии, клиенты смогут получить пассивную прибыль в размере до 4%, а иногда до 5%", - отметил банкир.

Эксперт прогнозирует, что во второй половине года, опираясь на экономические показатели, прежде всего на уровень инфляции и ситуацию на валютном рынке, Нацбанк может прибегнуть к постепенному снижению учетной ставки до уровня 14-14,5%, что сразу отразится на доходности гривневых вкладов. Именно поэтому он ожидает, что в ближайшие месяцы ставки доходности по гривневым вкладам будут самыми высокими, а ближе к концу года они могут снизиться на 0,5-1 п.п.

"В течение марта-апреля в сегменте гривневых вкладов может наблюдаться существенное оживление потенциальных вкладчиков. Собственно граждане могут воспользоваться удобным случаем не только сохранить имеющееся состояние от обесценивания, но и получить пассивную прибыль. По нашим ожиданиям, в ближайшие недели по сравнению с началом года прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60-70%, будут размещать средства на вкладах сроком 6-9 месяцев", - подытожил Замотаев.

Учетная ставка в Украине - последние новости

6 марта НБУ повысил учетную ставку до 15,5% годовых. По словам главы регулятора Андрей Пышный, эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к цели 5%.

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