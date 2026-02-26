'Все хотят только высшее образование': демограф указала на большую проблему на рынке труда

Избыток руководителей и дефицит мастеров меняют правила игры в сфере занятости.

Украина держит уверенный курс на воспитание лидеров. Именно этот вектор сегодня диктует новые правила игры на рынке труда, сказала директор Института демографии НАН Элла Либанова в интервью телеканалу Прямой.

Она отмечает, что корень проблемы кроется в современной системе воспитания, которая навязывает ребенку роль "лидера".

"Это для меня было, честно говоря, абсолютным шоком. А результат из школы идет, потому что в школе начинают детей учить быть лидерами. Зачем? Все не могут быть лидерами", – высказалась женщина.

По словам ученой, стремление обязательно получить высшее образование, вероятно, диктуется не жаждой знаний, а погоней за статусом "лидера". В обществе царит предубеждение, что в колледжах готовят только рядовых исполнителей для командной работы, где самостоятельность и инициатива якобы не нужны.

"В обществе сформировалась такая установка. Не хотят идти в колледжи, а все хотят только высшее образование. Ну как же, колледж – это командная работа, там лидерство, в общем, особенно не нужно. По крайней мере, они так думают. И после этого мы ломаем голову, как соединить потребность рынка труда в рабочих профессиях?" – отмечает Либанова.

Несмотря на внутренние вызовы на рынке труда, авторитет государства на международной арене существенно вырос, после 2022 года отношение мирового сообщества к научному и государственному потенциалу страны коренным образом изменилось, подчеркнула демограф.

Кризис рынка труда

Ранее УНИАН писал, что глава Офиса миграционной политики проанализировал текущую ситуацию на рынке труда и предупредил об угрозе нехватки от 4 до 9 миллионов рабочих рук в ближайшее десятилетие. Эксперт отметил, что причиной такого кризиса является не только война и массовая эмиграция, но и глубокая демографическая яма, из-за которой население Украины физически сокращается.

Добавим, что из-за огромной нехватки кадров украинские компании изменили стратегию и теперь всеми силами пытаются удержать имеющихся работников. Эксперты объясняют: найти нового человека сейчас настолько сложно и дорого, что работодателям выгоднее беречь старый коллектив. Чтобы люди не увольнялись, бизнес пытается поднимать зарплаты до конкурентного уровня и создавать стабильные условия труда. Кроме денег, важным условием стали безопасность и комфорт, в частности обустройство укрытий и возможность работать по гибкому графику.

