'Все хотят только высшее образование': демограф указала на большую проблему на рынке труда

Украина держит уверенный курс на воспитание лидеров. Именно этот вектор сегодня диктует новые правила игры на рынке труда, сказала директор Института демографии НАН Элла Либанова в интервью телеканалу Прямой

Она отмечает, что корень проблемы кроется в современной системе воспитания, которая навязывает ребенку роль "лидера".

"Это для меня было, честно говоря, абсолютным шоком. А результат из школы идет, потому что в школе начинают детей учить быть лидерами. Зачем? Все не могут быть лидерами", – высказалась женщина.

По словам ученой, стремление обязательно получить высшее образование, вероятно, диктуется не жаждой знаний, а погоней за статусом "лидера". В обществе царит предубеждение, что в колледжах готовят только рядовых исполнителей для командной работы, где самостоятельность и инициатива якобы не нужны.

"В обществе сформировалась такая установка. Не хотят идти в колледжи, а все хотят только высшее образование. Ну как же, колледж – это командная работа, там лидерство, в общем, особенно не нужно. По крайней мере, они так думают. И после этого мы ломаем голову, как соединить потребность рынка труда в рабочих профессиях?" – отмечает Либанова.

Несмотря на внутренние вызовы на рынке труда, авторитет государства на международной арене существенно вырос, после 2022 года отношение мирового сообщества к научному и государственному потенциалу страны коренным образом изменилось, подчеркнула демограф.

Кризис рынка труда 

Ранее УНИАН писал, что глава Офиса миграционной политики проанализировал текущую ситуацию на рынке труда и предупредил об угрозе нехватки от 4 до 9 миллионов рабочих рук в ближайшее десятилетие. Эксперт отметил, что причиной такого кризиса является не только война и массовая эмиграция, но и глубокая демографическая яма, из-за которой население Украины физически сокращается.

Добавим, что из-за огромной нехватки кадров украинские компании изменили стратегию и теперь всеми силами пытаются удержать имеющихся работников. Эксперты объясняют: найти нового человека сейчас настолько сложно и дорого, что работодателям выгоднее беречь старый коллектив. Чтобы люди не увольнялись, бизнес пытается поднимать зарплаты до конкурентного уровня и создавать стабильные условия труда. Кроме денег, важным условием стали безопасность и комфорт, в частности обустройство укрытий и возможность работать по гибкому графику.

