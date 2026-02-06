Эконалог в Украине не работает по назначению: для вступления в ЕС нужна реформа

Украинская модель экологического налогообложения имеет узкую базу и не охватывает все значимые источники загрязнения, в частности транспорт.

В Украине экологический налог не выполняет своей ключевой функции – финансирования реальных природоохранных и декарбонизационных проектов. В то же время в ЕС эти средства являются частью "зеленого перехода" и используются для модернизации крупной промышленности. Украине тоже стоит использовать такую модель, если мы хотим стать членом ЕС. Об этом говорится в аналитическом материале ЭкоПолитика.

Государственный фонд охраны окружающей природной среды был создан в Украине еще в 1991 году. Более 20 лет средства, которые предприятия платили за загрязнение окружающей среды, имели четкое целевое назначение и могли использоваться исключительно на экологические проекты. Однако в конце 2014 года, в рамках бюджетной реформы, большую часть экологического налога направили в общий фонд госбюджета. Формально фонд остался в законодательстве, но фактически перестал существовать как отдельный финансовый инструмент, а "экологические" деньги стали тратиться на любые бюджетные нужды.

Попыткой частично исправить ситуацию стало создание в 2024 году бюджетной программы "Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации", куда аккумулируется часть налога за выбросы CO₂. Однако, несмотря на название, фонд преимущественно финансирует проекты по энергоэффективности, а не непосредственно по сокращению промышленных выбросов. Среди поддержанных инициатив – установка солнечных электростанций на государственных зданиях, энергоаудиты, лизинговые программы для ОСМД, а также другие меры, далекие от промышленной декарбонизации. В то же время крупные предприятия, которые являются основными плательщиками эконалога, не имеют доступа к этим средствам для собственной экологической модернизации.

Эксперты и аналитики указывают на ряд системных проблем. Украинская модель экологического налогообложения имеет узкую базу и не охватывает все значимые источники загрязнения, в частности транспорт. Администрирование налога затруднено из-за отсутствия четкой методологии измерения выбросов, что приводит к занижению показателей и недополучению средств бюджетом. Кроме того, в Украине отсутствуют финансовые стимулы для предприятий, такие как налоговые льготы, гранты или субсидии, которые в других странах сочетаются с экологическими налогами.

Отдельной проблемой является распределение и использование поступлений. Значительная часть средств растворяется в общем фонде бюджета, а на местном уровне эконалог часто направляется на ремонты, нужды ЖКХ или псевдоэкологические мероприятия вместо проектов, которые реально улучшают состояние окружающей среды. Аналитики приводят примеры, когда под видом природоохранных программ финансируются обрезка деревьев, уборка улиц или ремонт канализации.

Специалисты отмечают: точечные изменения, такие как повышение ставок или корректировка отчетности, не решают главную проблему. Экологический налог в Украине требует комплексного реформирования: расширения налоговой базы, усиления контроля, создания прозрачного механизма распределения средств и реальных финансовых стимулов для "зеленого" перехода промышленности. Без этого он и в дальнейшем будет оставаться чисто фискальным инструментом, а не двигателем экологической трансформации, которой требуют европейские нормы и потенциальное членство Украины в ЕС.