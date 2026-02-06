О 'красивых девушках' и сигаре с намеком: Лавров более 140 раз фигурирует в файлах Эпштейна

Во внутренних документах Эпштейна обсуждались неофициальные встречи, подарки и переговоры с участием Лаврова и представителей европейских элит.

Имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова по меньшей мере 142 раза упоминается в так называемых файлах Джеффри Эпштейна – внутренней переписке, заметках и сводках, связанных с окружением финансиста. Об этом сообщает расследовательский проект "МО".

Самый подробный фрагмент датирован 8 октября 2018 года. В этот день Эпштейн переписывался с тогдашним министром иностранных дел Словакии Миро Лайчаком. В переписке речь шла о "красивых девушках" из Молдовы и обсуждалось, кто из них "должен достаться Миро". В этом же диалоге Эпштейн упоминает подарок от многолетнего коллеги Лаврова – постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, а также присылает фотографию Чуркина вместе с Лавровым. В ответ Лайчак замечает: "Посмотрим, что Лавров даст мне завтра".

Эпштейн также писал, что хотел бы лично встретиться с главой российского МИД. Уже 9 октября Лайчак ответил, что "любит Лаврова", а позже сообщил, что провел с ним три с половиной часа, и встреча завершилась курением сигары. В то же время в открытых источниках отсутствует информация о каких-либо официальных или неофициальных переговорах между Лайчаком и Лавровым в этот период.

Видео дня

Имя Лаврова появляется и в переписке 2016 года между Эпштейном и тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. В диалоге Эпштейн интересуется возможными сроками встречи Ягланда с Владимиром Путиным, на что получает ответ: детали будут обсуждаться с Лавровым на следующий день.

Кроме того, Лавров фигурирует во внутренних сводках Эпштейна, которые готовили его помощники. В одном из таких документов ключевым событием дня названы переговоры Лаврова с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри по Сирии – теме, за которой Эпштейн, как следует из материалов, внимательно следил.

Ранее также была обнародована переписка между Эпштейном и Виталием Чуркиным. Она касалась помощи сыну российского дипломата Максиму с адаптацией и трудоустройством в США. В переписке Эпштейн подчеркивал необходимость конфиденциальности, а Чуркин называл его "замечательным учителем" и приглашал в гости.

Файлы Эпштейна - последние новости

В новом массиве архивных документов по делу Эпштейна Россия упоминается 5 876 раз, а имя Владимира Путина – 1 055 раз. В одном из документов, являющемся отчетом ФБР, Эпштейна даже называют управляющим состоянием российского диктатора.

Сообщалось, что помощник директора российского фонда "Росконгресс" Роман Чуков и бывшая координатор прокремлевского движения "Наши" Мария Дрокова, которая целовала Путина, поддерживали переписку с Эпштейном.

Вас также могут заинтересовать новости: