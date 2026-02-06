Звезде шоу 'Что было дальше' запретили въезд в Россию - он не может покинуть Москву (фото)

Сабуров владеет коттеджем и земельным участком в Подмосковье.

Казахскому комику Нурлану Сабурову, известному выступлениями в жанре стендап, на 50 лет запретили въезд в Россию, где он работал много лет.

Как сообщают пропагандисты из ТАСС, решение приняли из-за нарушения миграционного и налогового законодательства, а также критики войны против Украины. Кроме того, компания Сабурова якобы имеет задолженность по страховым взносам в размере 19 тысяч рублей. Комик не оформил российское гражданство из-за страха перед санкциями.

По данным российских Telegram-каналов, сегодня ночью он прилетел в Москву из ОАЭ, куда летал на съемки рекламы автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля во "Внуково" его задержали и выдали запрет на въезд. Комик якобы не имеет денег для обратного вылета.

Весной комика уже задерживали в "Шереметьево" за нарушение миграционного законодательства, также по стране прокатилась волна отмены его концертов без объяснения причины.

Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины комик Нурлан Сабуров попал в базу "Миротворец" за "открытое публичное издевательство над жертвами российско-украинской войны".

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Соединенных Штатах Америки на сцену к Сабурову выбежала украинская активистка в платье с красными пятнами, символизирующими кровь. Комик обратился к зрителям с издевательским вопросом: "Извините, это месячные?".

