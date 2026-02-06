Не артиллерия: Сырский рассказал об основе огневого поражения на фронте

Развитие дронов приводит к тому, что боевые порядки увеличиваются не по фронту, а в глубину.

На сегодняшний день дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте, артиллерия - 40%.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами. По его словам, в Силах обороны Украины продолжается наращивание и совершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.

"Проводится дальнейшее наращивание и совершенствование отдельного рода сил - беспилотных систем. С лета 2025 года (с момента создания группировки Сил беспилотных систем) доля их эффективности в огневом поражении и уничтожении противника выросла с 4% до 33%. В настоящее время дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте. Артиллерия - 40%", - сказал он.

Главное отметил, что развитие дронов приводит к тому, что боевые порядки увеличиваются не по фронту, а вглубь. Килзона уже достигает 15-20 км.

Также Сырский рассказал, что ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары. Силы обороны Украины проводят комплекс контрмер для уничтожения воздушных целей.

"В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70%, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - пояснил он.

Кроме того, глава ведомства отметил, что продолжается комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО. Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов. Параллельно наращивается численность и качество дронов-перехватчиков.

Также, по его словам, активно продолжается взаимодействие с партнерами по обеспечению ракетами для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации с целью сохранения необходимого уровня возможностей ПВО.

Как сообщал УНИАН, Сырский рассказал, что за последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне – 711–712 тыс. человек вместе с оперативным резервом.

В то же время россияне выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своей армии. Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности пополнения. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000–1100 военных.

