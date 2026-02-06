Поломал ребра и коленную чашечку: Коломойский обвинил генпрокурора в отдаче приказа избить его адвоката

Факт избиения, по словам бизнесмена, подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил генпрокурора Украины Руслана Кравченко в том, что тот отдал приказ избить его адвоката Сергея Стецюка. Об этом Коломойский сообщил во время судебного заседания.

"У меня есть адвокат Стецюк. Ему в декабре по команде генпрокурора сломали ребра, сломали коленную чашечку. И руководитель этой команды из СБУ, Максим Безпалый, по-моему, он передал привет мне лично. И сказал, что "пусть отзовет иск от генпрокурора и не будет у тебя неприятностей". Это по отношению к адвокату такие действия", – сказал Коломойский.

Он добавил, что о факте избиения стало известно в декабре 2025 года. А в конце января 2026 года появилась судебно-медицинская экспертиза, которая потвердела факт перелома ребер и коленной чашечки адвоката.

"В какие сроки я должен доложить, что оказывается давление на моих адвокатов, для того, чтобы я отозвал иск против генпрокурора? Лично по команде генпрокурора товарищ Безпалый Максим, руководитель группы "Альфа" поломал ребра моему адвокату, поломал коленную чашечку", – сказал он.

"Предыдущий генпрокурор был намного умнее, и его отправили послом в Гавайи, а этого дальше, чем гробокопателем на новом мемориале, уже отправлять никуда не будут", - добавил Коломойский.

Напомним, в июле прошлого года на фоне кризиса с НАБУ и САП Генпрокурор Руслан Кравченко дал брифинг, на котором фактически обвинил бизнесмена в совершении преступления. В ответ на это украинский бизнесмен обратился в суд и начал требовать опровержение.

Позже адвокат Коломойского Александр Лысак заявил, что стороны близки к мирному урегулированию. Поскольку Генпрокуратура фактически признала что Коломойский не совершал никаких преступлений, а "следовательно, по логике самой прокуратуры, предыдущие громкие заявления ее главы не соответствовали действительности".

Вас также могут заинтересовать новости: