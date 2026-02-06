По Украине распространяются аварийные отключения света: где уже не действуют графики

Ограничения введены из-за последствий российских атак на энергетику.

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим почасовые графики отключения света временно не действуют.

В частности, аварийные отключения применены в Одесской и Днепропетровской областях. Как сообщает Telegram-канал ДТЭК, ограничения применены по команде "Укрэнерго"

"Во время экстренных отключений графики не действуют", - напомнили энергетики

Временно о графиках отключений забывает и Полтавская область. По информации Полтаваоблэнерго, в 12:52 в Полтаве и области были применены аварийные отключения.

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", – отмечается в сообщении.

Волна аварийных отключений докатилась и до Черкасской области. Как отметили в Черкассыоблэнерго, ограничения в Черкассах и области введены с 13:10 по команде "Укрэнерго" "из-за последствий предыдущих ракетно-дроновых атак".

Без стабильных графиков отключения света временно осталась и Винницкая область. По информации Винницаоблэнерго, в Винницкой области аварийные отключения введены с 12:58

Не обошли аварийные отключения и Житомирскую область. В Житомироблэнерго не объяснили причины введения ограничений, а лишь посоветовали потребителям отключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Кроме того, аварийные отключения введены и в Николаевской области. Как отметили в Николаевоблэнерго, по распоряжению "Укрэнерго" ограничения применены с 13:00.

Аналогичные ограничения введены и в Сумской области. Как отметили в Сумыоблэнерго, по указанию НЭК "Укрэнерго", ограничения на территории Сумщины введены в 12:52.

"Причина введения ограничений "повреждения энергосистемы в результате атак армии РФ", - объяснили энергетики.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля россияне осуществили очередную масштабную атаку по энергоструктуре в восьми областях Украины. Удар был направлен исключительно против объектов теплогенерации с целью заморозить гражданское население. В одном только Киеве 1100 жилых домов были отрезаны от теплоснабжения.

Как отметили в ДТЭК, в ночь на 3 февраля Россия нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года. В результате атаки РФ Дарницкая ТЭЦ временно остановила свою работу. Ее восстановление продлится не менее двух месяцев.

