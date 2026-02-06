В двух районах Киева начали оказывать помощь в виде горячих обедов, - нардеп Забуранная

В Киеве вчера в Днепровском и Дарницком районах началась выдача горячих обедов для тех, кому это больше всего необходимо, сообщила на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Леся Забуранная.

"При поддержке АО "Укрзализныця" Укрзализныця - Ukrzaliznytsia ежедневно горячей пищей будет обеспечено до 5 000 человек. Это не об отчетах. Это о реальной поддержке - здесь и сейчас", - написала она.

Также нардеп опубликовала адреса пунктов обогрева и питания, уточнив, что выдача происходит ежедневно с 13:30 до 15:30:

Дарницкий район

Харьковское шоссе, 156;

ул. Архитектора Вербицкого, 9и;

ул. Симферопольская, 7/2;

Железнодорожный вокзал Дарница.

Телефон - 095 825 70 71.

Днепровский район

ул. Алматинская, 113 (гимназия №11);

ул. Хорольская, 19 (лицей №42);

просп. Мира, 11 (гимназия №146);

ул. Каунасская, 2 (гимназия №66);

ул. Гашека, 14 (гимназия №126);

Частично в жилых комплексах "Аляска":

ул. Никольско-Слободская, 61;

ул. Строителей, 10.

Телефон - 063 677 64 01.

"Спасибо волонтерам, социальным работникам и всем партнерам, кто ежедневно делает это возможным. Если можете – поделитесь этой информацией. Для кого-то это не просто пост, а горячий обед и поддержка в сложный момент. Мы выстоим, потому что держимся вместе", – подытожила Забуранная.

