В двух районах Киева начали оказывать помощь в виде горячих обедов, - нардеп Забуранная

В Киеве вчера в Днепровском и Дарницком районах началась выдача горячих обедов для тех, кому это больше всего необходимо, сообщила на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Леся Забуранная.
"При поддержке АО "Укрзализныця" Укрзализныця - Ukrzaliznytsia ежедневно горячей пищей будет обеспечено до 5 000 человек. Это не об отчетах. Это о реальной поддержке - здесь и сейчас", - написала она.
Также нардеп опубликовала адреса пунктов обогрева и питания, уточнив, что выдача происходит ежедневно с 13:30 до 15:30:
Дарницкий район
- Харьковское шоссе, 156;
- ул. Архитектора Вербицкого, 9и;
- ул. Симферопольская, 7/2;
- Железнодорожный вокзал Дарница.
Телефон - 095 825 70 71.
Днепровский район
- ул. Алматинская, 113 (гимназия №11);
- ул. Хорольская, 19 (лицей №42);
- просп. Мира, 11 (гимназия №146);
- ул. Каунасская, 2 (гимназия №66);
- ул. Гашека, 14 (гимназия №126);
- Частично в жилых комплексах "Аляска":
- ул. Никольско-Слободская, 61;
- ул. Строителей, 10.
Телефон - 063 677 64 01.
"Спасибо волонтерам, социальным работникам и всем партнерам, кто ежедневно делает это возможным. Если можете – поделитесь этой информацией. Для кого-то это не просто пост, а горячий обед и поддержка в сложный момент. Мы выстоим, потому что держимся вместе", – подытожила Забуранная.