Известный актер-воин показал новое фото с 4-месячным сыном

Звезда фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту" актер-воин Владимир Ращук поделился новым фото с маленьким сыном.
На днях маленькому Яреме исполнилось четыре месяца. Звездный папа опубликовал кадр с мальчиком в Instagram. В частности, на снимке Владимир крепко держит на руках сына и вместе они куда-то с интересом смотрят.
"4 месяца. Мой невероятный мальчик, мое необыкновенное счастье, люблю до небес", - подписал фотографию актер.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами звездного папу и его сына в комментариях:
- "Какое милое фото, такой красавчик"
- "Какие вы бусинки"
- "Вы очень похожи"
- "Невероятные ребята! Пусть малыш растет в мире и согласии"
- "Маленький сыночек - папина копия".
К слову, в начале полномасштабного вторжения Владимир пошел добровольцем в ВСУ. Мужчина защищал Киевскую область и был во многих горячих точках. С женой-актрисой Викторией Билан-Ращук он находится почти 10 лет в браке.
Напомним, ранее Владимир Ращук признался, как война повлияла на отношения с любимой. Он подчеркнул, что очень трудно быть постоянно на расстоянии с семьей.