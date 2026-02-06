Известный актер-воин показал новое фото с 4-месячным сыном

Владимир поздравил сына с праздником.

Звезда фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту" актер-воин Владимир Ращук поделился новым фото с маленьким сыном.

На днях маленькому Яреме исполнилось четыре месяца. Звездный папа опубликовал кадр с мальчиком в Instagram. В частности, на снимке Владимир крепко держит на руках сына и вместе они куда-то с интересом смотрят.

"4 месяца. Мой невероятный мальчик, мое необыкновенное счастье, люблю до небес", - подписал фотографию актер.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами звездного папу и его сына в комментариях:

"Какое милое фото, такой красавчик"

"Какие вы бусинки"

"Вы очень похожи"

"Невероятные ребята! Пусть малыш растет в мире и согласии"

"Маленький сыночек - папина копия".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Владимир пошел добровольцем в ВСУ. Мужчина защищал Киевскую область и был во многих горячих точках. С женой-актрисой Викторией Билан-Ращук он находится почти 10 лет в браке.

Напомним, ранее Владимир Ращук признался, как война повлияла на отношения с любимой. Он подчеркнул, что очень трудно быть постоянно на расстоянии с семьей.

Вас также могут заинтересовать новости: