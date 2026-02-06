Европа не должна умолять и уговаривать Путина наладить контакт, - Сибига

Не должно быть и речи о выходе Путина из изоляции, считает глава МИД Украины.

Европа должна демонстрировать единую сильную позицию в поддержку Украины. Единственным сигналом от европейцев российскому диктатору Владимиру Путину должно быть усиление давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной в Киеве.

В частности, у Сибиги спросили, как он расценивает заявления отдельных европейских лидеров о том, что Европа должна начать переговоры с Россией.

"У нас сейчас мейнстримный переговорный трек под лидерством Соединенных Штатов Америки", - отметил Сибига.

В то же время, по его словам, в Украине приветствуют все усилия, направленные на приближение достойного, устойчивого мира для Украины.

"Не может быть обращения к Путину, к России с уговорами, с мольбами о контакте. Это неправильный подход. Не может быть речи о выходе Путина из изоляции. Это тоже не может быть", - подчеркнул Сибига.

При этом, по его убеждению, Европа должна говорить одним голосом, потому что инициатор войны Владимир Путин, безусловно, тоже стремится разделить Европу.

"И это его намерение. И безусловно, что разрозненные разговоры - они ни к чему хорошему не приведут. Должна быть единая сильная европейская позиция, если мы говорим о мирном треке", - отметил Сибига.

Как подчеркивает глава МИД Украины, и не должно быть политики умиротворения.

Какие сигналы Европа должна посылать Путину

"Если Путин должен получать какие-то сигналы - то это должны быть сигналы о следующих шагах по давлению. И он должен осознавать последствия продолжения агрессии. Нужно повышать цену, персонально для путинского режима за продолжение российской агрессии", - констатирует Сибига.

Украинский министр добавил, что обсудил с эстонским коллегой итоги встречи в Абу-Даби и дальнейшие шаги. "Соглашаемся, что для успеха дипломатии нужно усилить давление на агрессора", - отметил Сибига.

Новые санкции должны быть максимально эффективными

Как отмечает Сибига, Украина рассчитывает, что следующий, 20-й пакет санкций против России от Европейского Союза станет максимально болезненным для российской экономики, которая уже входит в глубокую рецессию.

"И мы также поддерживаем позицию Эстонии не пускать в Европу участников российской агрессии против Украины. Это должно быть зафиксировано юридически на уровне ЕС и всех членов Европейского Союза", - отметил Сибига.

Чего ожидать в 20-м пакете санкций от ЕС

В свою очередь, глава МИД Эстонии рассказал о подготовке 20-го пакета санкций против РФ на уровне Евросоюза.

"Я надеюсь, что Европейский Союз сможет принять решение по этому пакету до 24 февраля", - подчеркнул Тсахкна.

По его словам, новые ограничительные меры будут в основном сосредоточены на энергетическом секторе.

Вместе с тем, одна часть новых санкций будет касаться мер в отношении танкеров из российского "теневого флота".

"Мы предложили, чтобы был полный запрет на морские услуги для всех этих танкеров. И это действительно усложнит навигацию для России, по крайней мере в Балтийском море, но также и в более широком смысле", - сказал Тсахкна.

Кроме того, ожидается, что будет больше возможностей контролировать эти танкеры.

По его убеждению, для России это экзистенциальный вопрос, потому что 60% экспорта нефти и газа идет через Балтийское море.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно подготовиться к прямым переговорам между Европой и РФ.

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони недавно заявила, что пришло время для Европы говорить с Россией о поиске путей прекращения войны.

