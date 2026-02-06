'Вам подсунули фальшивую экспертизу': Коломойский поспорил с судьей во время заседания

По его словами, следствие будет делать выводы относительно эксперта.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил судье, что ей "подсунули фальшивую экспертизу, сделанную преступником". Об этом он сказал во время судебного заседания в Шевченковском районном суде города Киева.

"Вам подсунули экспертизу, которая фальшивая, сфальсифицированная. Сделанная преступником. Потому что она сделана до того, как заключен договор. Сделана в краткие сроки", - подчеркнул Коломойский, обращаясь к судье.

В ответ судья призвала бизнесмена делать выводы тогда, когда суд перейдет к оценке изучения этого вопроса.

В свою очередь Коломойский сказал:

"Ваша честь, это не мы и не вы будем делать выводы. Это выводы будет уже следствие делать по поводу этого эксперта: по чьей команде он делает экспертизу в такие сжатые сроки".

Кроме того, Коломойский, обращаясь к судье, сказал, что "времена меняются и Зеленский будет не вечен".

Коломойский обвинил генпрокурора в отдаче приказа избить его адвоката

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания украинский бизнесмен Игорь Коломойский также обвинил генпрокурора Украины Руслана Кравченко в том, что тот отдал приказ избить его адвоката Сергея Стецюка.

Он добавил, что о факте избиения стало известно в декабре 2025 года. А в конце января 2026 года появилась судебно-медицинская экспертиза, которая потвердела факт перелома ребер и коленной чашечки адвоката.

