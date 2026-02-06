В Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги: прогноз НБУ

До конца отопительного сезона действующие тарифы на коммуналку пересматриваться не будут.

До конца отопительного сезона действующие тарифы на коммунальные услуги не будут пересматриваться, однако в дальнейшем не исключено их повышение из-за высоких потребностей в восстановлении энергосистемы.

В Инфляционном отчете НБУ предполагается, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение не будут пересматриваться.

"В то же время, учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в документе.

Регулятор отмечает, что не располагает информацией о возможных решениях в этой сфере и не участвует в формировании тарифной политики, однако закладывает в свой прогноз техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов - риск для приведенного прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительного увеличения субсидий для населения", - говорится в отчете.

С другой стороны, отмечает регулятор, более длительная отсрочка решений о повышении тарифов на коммунальные услуги будет сдерживать инфляцию, но при этом ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это усилит риски нестабильности энергорынка, ухудшит инвестиционный потенциал отрасли, которая нуждается в срочном масштабном восстановлении, в то же время усиление ценового давления будет только откладываться на будущее", - говорится в документе.

Тарифы на коммуналку в Украине – последние новости

В Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения до завершения военного положения. По базовому сценарию, цены на газ для населения останутся неизменными в течение всего 2026 года.

При этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что в случае завершения боевых действий и отмены военного положения в первой половине 2026 года стоимость газа для населения может вырасти уже в конце года после проведения парламентских выборов.

В то же время энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что международные кредиторы Украины будут подталкивать правительство к повышению тарифов на электроэнергию для населения уже в этом году, даже если боевые действия будут продолжаться. Стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт-ч.

