'Умер от голода и холода': известный украинский кинооператор ушел из жизни

Вдова Поклада написала подробности трагедии.

Стало известно о смерти украинского кинооператора Павла Лойко. Мужчине было 82 года.

Трагическую новость сообщила вдова композитора Игоря Поклада - Светлана - в своем Facebook. Женщина написала, что причиной смерти стали голод и холод.

"Произошла трагедия. Ночью умер сосед. Он умер от голода и холода. Семья - он и жена. Больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум - "добрый день", "добрый вечер". А так участок, огород... И возраст 80+. Вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Сердце мужчины остановилось, не выдержало. Осталась жена Лидия преклонного возраста. Материальное положение очень тяжелое", - подчеркнула Светлана Поклад.

Женщина добавила, что у вдовы оператора не было средств для похорон мужа. Поэтому после огласки ситуации ей помогли финансово местные власти и неравнодушные украинцы. Поклад поблагодарила всех за поддержку такими словами:

"Я искренне благодарна всем, кто не прошел мимо беды. Надеюсь, после огласки социальные службы смогут помочь вдове. Мы, соседи, тоже будем следить за ситуацией. И почему-то верю, что теперь Лидия сможет контактировать со всеми нами. Еще раз спасибо вам за искренность".

Что известно о Павле Лойко

Павел Лойко с 1990-х годов жил в Ворзеле. Много лет он работал на Национальной киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Среди его известных работ есть фильмы "Пропавшая грамота", "Ральф, здравствуй" и многие другие.

