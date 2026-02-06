На выходных в Украине сильных морозов не будет, но есть другой неприятный нюанс

Потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов, а на дорогах появится ледяная каша.

В ближайшие выходные сильных морозов в Украине не ожидается, но ситуация на дорогах будет сложной. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки периодически будут выпадать и в субботу, и в воскресенье - мокрый снег или дождь.

"Соответственно, будет подтаивать лед на дорогах и тротуарах, ледяная каша будет создавать сложные ситуации, будьте очень осторожны", - предупредила она украинцев.

Видео дня

Кроме этого, потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов. Более вероятны они 7 февраля, видимость будет падать до 300-500 метров и ниже.

В целом на выходных ночью будет -3...-8 градусов, на западе 0...-4 градуса, а на юге около нуля. В дневное время температура будет колебаться в пределах 0...-4 градусов, на западе около нуля, на юге +2...+5, а в Крыму - до +6...+10.

"8 февраля, в воскресенье, днем начнет поступать более холодный воздух и на севере к вечеру уже может быть -6...-9 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Она напомнила, что в течение 9-11 февраля в Украину зайдет новая порция морозов, а уже с 12 числа температура снова повысится.

В Киеве завтра вероятен туман. Периодически на выходных в столице будет идти мокрый снег или снег.

Ближайшей ночью в Киеве будет -5...-7 градусов, завтра днем -2...-4 градуса. В воскресенье ночью и днем -4...-7, а вечером в воскресенье похолодает до -9 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: