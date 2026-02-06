'Бои чрезвычайно напряженные': Сырский назвал самые горячие точки фронта

В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов.

Ситуация на фронте остается сложной, противник продолжает наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с различной интенсивностью. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами.

По его словам, активная линия фронта составляет около 1200 км, и продолжает расти глубина боевых порядков.

"Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь зоны и уже достигают 15-20 километров. За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом. В то же время оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своей армии. Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности пополнения. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000–1100 военнослужащих", – рассказал он.

Главное отметил, что Силы обороны Украины также активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.

Он подчеркнул, что такая тактика дает результат – в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов.

"Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретином направлении и в районе Родинского. Здесь противник сосредоточил наибольшее количество сил и средств. Ежедневно он пытается захватить Родинское с целью выхода в тыл нашей группировки. Бои чрезвычайно напряженные, однако противник успеха не имеет. Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города", - рассказал главнокомандующий.

По его словам, аналогичная ситуация в Мирнограде. Там проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск. Дополнительным осложнением является применение противником дальних дронов. Применяется комплекс антидроновых мер. Ситуация остается сложной.

"В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. Противник сосредоточил силы четырех армий и в течение почти двух месяцев ведет напряженные бои. Оборону удерживают штурмовые подразделения Сил обороны. Все попытки врага прорвать нашу оборону потерпели неудачу. Украинские подразделения также осуществляют активные действия, что создает предпосылки для стабилизации обстановки", - добавил Сырский.

Как сообщал УНИАН, в Украине начали действовать ограничения на использование системы спутниковой связи Starlink – теперь использовать можно только те терминалы, которые официально зарегистрированы в "белых списках".

Бойцы из Запорожского направления – 118-й, 65-й и 128-й бригад рассказали, что на фоне отключения Starlink у россиян началась паника. Также блокировка неверифицированных терминалов привела к снижению интенсивности обстрелов.

