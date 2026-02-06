В 2025 году ВСУ провели три наступательные операции: Сырский раскрыл детали

Были сорваны планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

В 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами.

По его словам, две из них состоялись на территории РФ, в частности в Белгородской и Курской областях, а третья операция состоялась на Добропольском направлении.

Главнокомандующий подчеркнул, что эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Кроме того, Сырский отметил, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава, что обеспечивает стабильное пополнение Сил обороны. Еще примерно 10 процентов рекрутируются.

Ситуация на фронте

Сырский также отметил, что на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Он подчеркнул, что такая тактика дает результат - в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов.

Он добавил, что наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретином направлении и в районе Родинского.

Как сообщал УНИАН, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Телеграм-канале "Офицер" рассказал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Добропольском направлении.

По его словам, пехота оккупационных войск РФ ежедневно пытается проникнуть на окраины Белицкого и Нового Донбасса через посадки. Вражеские группы уничтожаются без возможности закрепиться. Однако, как отметил военный, линия боевого столкновения "все равно движется все ближе и ближе".

