Эти знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья всю следующую неделю

Составлен гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля 2026 года. Удача будет особенно благосклонна к трем знакам Зодиака. Ключевым астрологическим событием этих дней станет переход Сатурна в знак Овна 13 февраля, запускающий долгосрочные перемены, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сатурн задержится в Овне до 12 апреля 2028 года. Этот транзит открывает новую жизненную главу, в которой всё, созданное через усилия, дисциплину и осознанный выбор, получает прочную основу на годы вперёд. Предстоящий двухлетний цикл требует верности своим мечтам, внутренней зрелости и готовности идти к результату шаг за шагом.

Речь идёт не о внезапном везении или счастливом стечении обстоятельств, а о глубокой вовлечённости в создание желаемой реальности. На этой неделе выбранные астрологические знаки осознанно направляют энергию в свои намерения, принимая перемены без спешки, но с уверенностью. Всё, что действительно предназначено, найдёт к вам дорогу. Важно уважать свой внутренний зов и быть активным соавтором той жизни, к которой вы стремитесь.

Рак

Эта неделя приносит вам чувство гармонии и принятия собственной жизни, Рак. 10 февраля Венера переходит в Рыбы, активируя для вас особенно благоприятный период, наполненный предложениями, шансами и перспективами. Соединение Венеры с Меркурием и Северным узлом усиливает ощущение, что события начинают складываться в нужном направлении.

Обратите внимание на знаки и совпадения, которые будут сопровождать вас в эти дни. Сейчас важно ценить сам путь, а не зацикливаться исключительно на конечной цели. Переход Венеры становится частью формирующегося стеллиума в Рыбах, побуждая вас действовать смело, оставаясь при этом открытыми к новым возможностям.

В отличие от других, вам не придётся долго ждать результатов. То, к чему вы стремились, постепенно начинает реализовываться. Главное – быть готовыми принять перемены и взять ответственность за новую реальность, в которую вы входите. Удача уже рядом, важно суметь ею распорядиться.

Лев

Для вас наступает момент серьёзного разговора с самим собой, Лев. 13 февраля Сатурн входит в Овен, открывая этап, в котором мечты требуют конкретных действий. Сейчас особенно важно перестать откладывать и начать превращать идеи в чёткий план.

Сатурн символизирует время, зрелость и результаты, достигнутые через труд. В Овне его влияние направлено на ваши жизненные амбиции и нереализованные цели. Соединение Сатурна с Нептуном формирует мощный импульс для начала нового жизненного цикла, который будет разворачиваться до весны 2028 года.

На этой неделе стоит тщательно продумать свои шаги, разбить крупные цели на этапы и не избегать сложных задач. Это период, когда вы можете создать жизнь, основанную на собственных желаниях, а не чужих ожиданиях. Чёткий план и вера в свои силы помогут вам максимально использовать благоприятную энергию и привлечь заслуженную удачу.

Близнецы

Для вас начинается этап глубокой внутренней перестройки, Близнецы. 15 февраля Луна соединяется с Плутоном в Водолее, запуская мощный и судьбоносный процесс трансформации. Это соединение усиливает интуицию и помогает вывести на поверхность важные осознания, скрытые в глубинах подсознания.

Наступает момент возвращения к своему истинному пути и предназначению. Энергия Луны и Плутона подсказывает, в каком направлении вам следует двигаться дальше. Прислушивайтесь к внутренним импульсам – будь то масштабный замысел или внезапное напоминание о давно забытых ценностях.

Вы способны на большее, чем позволяли себе ранее, и сейчас Вселенная мягко, но настойчиво возвращает вас к вашей сути. Перемены могут разворачиваться неожиданно, но они приведут вас именно туда, где вы должны быть. Примите поток удачи, который вы притягиваете, и доверьтесь процессу.

