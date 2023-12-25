В ноябре наращивание прибыли банками замедлилось из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки.

По итогам января-ноября 2023 года чистая прибыль (после налогообложения) банков составил 130,55 млрд грн, в том числе в ноябре – 7,85 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

По его словам, если сравнивать чистую прибыль банков с аналогичным периодом прошлого года, то она выросла в 6,7 раза, с 11 месяцев 2021 года – в 2 раза.

В ноябре наращивание прибыли банками замедлилось из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом, такие отчисления меньше в 13 раз.

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Нардеп отметил, что банки остаются высокодоходными и операционно эффективными. Основа этой доходности в 2023 году – значительный процентный доход, полученный прежде всего благодаря безрисковым вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты) и умеренные отчисления в резервы.

Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев этого года составила 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года, 32,9% – за аналогичный период 2021 года).

Повышение налогов для банков

В начале декабря 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон №3474-IX относительно особенностей налогообложения банков. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Проект закона предусматривает дополнительное временное налогообложение банков. Налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%. Начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль составит 25%.

Ранее УНИАН писал, что Национальный банк установил учетную ставку на уровне 15%, снизив ее с 16%.

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