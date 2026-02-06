Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс евро в понедельник составит 50,76 грн.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,99/43,03 грн/долл., а евро - 51,70/51,73 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 февраля подорожал на 3 копейки и составил 43,35 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 51,35 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро – по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составил 43,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,90 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 13 копеек и составлял 51,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: