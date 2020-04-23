Экономика Украины в первом квартале упала на 0,5% - НБУ

Металлургия продолжила демонстрировать достаточно негативные результаты, тогда как розничный товарооборот продолжил рост.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-брифинга.

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"По нашим оценкам мы видим незначительное падение ВВП, приблизительно на 0,5% в первом квартале, ситуация в экономике была разнородная, как и в четвертом квартале прошлого года", - сказал Сологуб.

По его словам, такие отрасли, как металлургия, продолжила демонстрировать достаточно негативные результаты, хотя в целом с начала коронавирусного кризиса ситуация в металлургии улучшилась за первый квартал.

В то же время, розничный товарооборот продолжил демонстрировать значительные темпы роста, а значительное падение показателей сельского хозяйства в четвертом квартале сменилось незначительным снижением в первом квартале текущего года.

«Украинская экономика подходит к этому кризису не самой подготовленной в мире, но и не худшей также, и намного лучше подготовленной по сравнению с предыдущими кризисами», - добавил замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада внесла «антикризисные» изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривен.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработица – 9,4% вместо 8,1%, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 грн/долл., а также ускорение инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 млрд грн, или 2,26% ВВП.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.