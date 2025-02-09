Некоторые граждане нашей страны могут зарегистрироваться на такую помощь.

С 13 января 2025 года жители Украины могут пройти регистрацию и получить финансовую поддержку от УВКБ ООН. Это единовременный грант, который выдается определенным категориям населения. УНИАН выяснил, какая полагается денежная помощь украинцам и кто может подать заявку.

Денежная помощь от ООН - размер выплат

Международная организация, которая обеспечивает финансовую поддержку населения Украины, заявляет, что такая денежная помощь равна 10 800 гривень. Это единоразовый грант, который выплачивается из расчета, что человек сможет на эти деньги оплачивать свои базовые потребности в течение трех месяцев, то есть сумма помощи составляет 3 600 грн на месяц и 10 800 грн на 3 месяца соответственно.

Важно, что на семью нельзя оформлять больше четырех таких грантов, то есть если вы живете вдвоем и соответствуете требованиям, получите максимум 21 600 грн. Вся сумма будет перечислена на расчетный счет IBAN каждому зарегистрировавшемуся человеку.

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Денежная гуманитарная помощь - кто имеет право

Денежная помощь украинцам 2025 доступна не каждому человеку. Такая программа рассчитана только на людей, которые получили статус ВПЛ за последние полгода и не оформляли никаких выплат от УВКБ ООН или от других организаций в последние 3 месяца. Также подать заявку можно, если вы перемещались по стране или выехали за границу после 24.02.2022 из-за боевых действий, а потом вернулись на постоянное место проживания и не получали никакой помощи от УВКБ ООН или от других организаций в последние 3 месяца.

Также, кроме уже обозначенных критериев, нужно относиться к одной из следующих категорий населения:

семья, где есть один или несколько несовершеннолетний детей, и их воспитывает только отец или только мать;

семья, в которой живут пожилые люди старше 55 лет;

семьям, где кормильцами оказались один или несколько одиноких людей старше 55 лет;

семьям, где кормильцами оказались один или несколько одиноких людей старше 55 лет, на попечении которых есть несовершеннолетние дети;

семьям, в которых есть люди с тяжелыми заболеваниями, инвалидностью или те, кто имеют статус человека с другими особыми потребностями.

Проще говоря, если вы одинокая мать, у которой есть несовершеннолетний ребенок, при этом вы переехали в другую часть Украины как ВПЛ или уехали за границу, но никаких денег ни от каких организаций не получали, вы можете подать заявку на помощь от ООН.

Если у вас есть статус внутренне перемещенного лица, и вы уже получали какую-либо материальную помощь от международных организаций, то сможете оформить и эту, только если относитесь к уязвимым категориям. Кроме того, даже если у вас есть какая-либо уязвимость, ваш месячный доход не должен быть больше 5 400 гривень на одного человека в семье.

ВАЖНО: денежная помощь от ООН рассчитана только на тех людей, которые никогда не получали никаких денег от УВКБ ООН или других организаций на благотворительной основе.

Как подать заявку на помощь от ООН в Украине - какие нужны документы

Если вы соответствуете перечисленным критериям, то вам доступна помощь от ООН - регистрация возможна по телефону горячей линии УВКБ ООН - 0 800 307 711.

Также вам необходимо будет собрать пакет документов:

паспорт или другой документ удостоверения личности;

ИНН;

свидетельство о рождении (для детей, если они есть);

номер банковской карты, на которую вы хотите получить помощь, кроме карты єПідтримка;

справки, заключения и другие документы, подтверждающие вашу категорию уязвимости;

личный номер телефона.

При сборе данных должна присутствовать вся семья. Исключение допускается только для людей, которые не могут передвигаться самостоятельно - их можно оформить по оригиналам документов, но тогда необходимо показать справку, подтверждающую состояние здоровья человека.

Если заявку вам одобрят, то вся сумма за 3 месяца будет перечислена главе домохозяйства, который был указан при оформлении заявки. Деньги придут на банковский счет любого украинского банка, в котором у вас оформлена карта. Если банковской карты нет, это необходимо указать, тогда УВКБ ООН предоставит помощь другим способом.

К примеру, можно будет получить денежную помощь:

в отделении Western Union;

в одном из отделений Western Union или украинских банков (Приватбанк, А-банк, Райффайзен, Банк Аваль, ПУМБ, Ощадбанк и других);

на Укрпочте или Новой почте.

Стоит отметить, что нет никаких механизмов, как оформить помощь от ООН через Дию - международная благотворительная организация не предлагает такой возможности.

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