Сегодня кредитные продукты - это привычные реалии жизни. Практически каждый украинец покупал что-нибудь в рассрочку, открывал кредитную карту или оформлял потребительскую ссуду. На обывательском уровне принято считать, что переплачивать финансовым организациям за кредиты недальновидно и разорительно, лучше приобретать нужное, не влезая в долги. При этом, иногда бывают ситуации, когда сумма слишком большая, чтобы ее можно было быстро накопить, или же деньги нужны очень срочно. Тогда к кредитам вынуждены прибегать даже те, кто принципиально старался с ними не связываться. Нередко банки одобряют таким клиентам гораздо меньшую сумму, чем им нужно, запрашивают дополнительные документы, поручительства или предлагают слишком высокую процентную ставку.

В этот момент многие впервые сталкиваются с понятием “кредитная история” и ее решающей ролью в отношениях с финансовыми организациями. По закону, все банки и микрофинансовые организации Украины обязаны передавать сведения о заемщиках в бюро кредитных историй, где они хранятся в течение 10 лет. Также туда поступают данные о наличии задолженностей по оплатам коммунальных платежей, штрафов за нарушение ПДД, алиментов и других обязательств. В свою очередь, при оценке потенциального клиента финансовые организации запрашивают в БКИ его кредитную историю, которая определяет решение об отказе или одобрении примерно на 80%. Все прочие данные о заемщике играют лишь вспомогательную роль.

В личной кредитной истории содержатся очень подробные сведения о том, какие суммы, где и когда человек брал в кредит, и самое важное - насколько дисциплинированно он погашал платежи. Чем больше вовремя закрытых кредитов, тем более надежным он выглядит в глазах банков и работодателей. Суммы, длительность и давность кредитов также имеют большое значение.

На основе кредитной истории заемщика вычисляется его кредитный рейтинг в баллах, который обычно также указывается в кредитном досье. Этот рейтинг может довольно быстро меняться при поступлении в бюро кредитных историй новых сведений. К примеру, много заявок на кредиты в разные финорганизации в течение короткого времени способно испортить кредитную историю и снизить рейтинг, т.к. это выглядит так, будто у заемщика финансовые трудности.

В некоторых случаях проверять кредитную историю могут также страховые компании и работодатели, словом, этой информацией интересуются везде, где речь идет о финансах и доверии. Таким образом, перспективы у человека без кредитной истории не намного лучше, чем у того, кто допускал просрочки по платежам. Вот почему важно осознанно подходить к формированию своей кредитной истории, особенно если рассчитываете в будущем пользоваться кредитными средствами.

Уникальная услуга Финздоровье помогает тем, кто хочет гарантированно улучшить свою кредитную историю или создать ее с нуля. Специальная кредитная линия в рамках программы “финансового оздоровления” - это проще и дешевле, чем самостоятельно оформлять ссуды с той же целью. Для каждого клиента подбирается индивидуальный график выдач небольших траншей и их выплат, исходя из его ситуации и целей.

Быть финансово грамотным сегодня означает проверять свой кредитный рейтинг и знать, что может повлиять на него в положительную или отрицательную сторону. Поэтому проект Финздоровье не только дает возможность наработать кредитную историю быстро, без рисков и больших вложений, но и предлагает своим клиентам пройти курс по финансовой грамотности, чтобы закрепить результат.

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Автор: Григорий Бондарь