Меры направлены на поддержку клиентов торгово-сервисных предприятий в сложное время.

Платежная система Visa отменяет внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы разделяем усилия правительства Украины по обеспечению стабильности и безопасности платежной инфраструктуры и использования цифровых платежей, и поддерживая это, Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года", - говорится в официальном заявлении компании.

Кроме того, Visa временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

"Эти меры направлены на поддержку наших клиентов торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время", - говорят в Visa.

Как сообщал УНИАН, Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

Вас также могут заинтересовать новости: