Украине в 2020 году предстоит выплатить 400 миллиардов гривень госдолга
Украине в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривень, из которых 170 миллиардов или порядка 4% ВВП - по внешнему долгу.
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Об этом рассказала в комментарии УНИАН заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
По ее словам, этот долг нужно рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
Репко высказала ожидания, что приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли, даже если этот рынок будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров.
Также она считает важным фактором для стабильности гривни ситуацию на востоке страны.
"Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться", - полагает Репко.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 гривни/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.