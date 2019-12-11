Украине в 2020 году предстоит выплатить 400 миллиардов гривень госдолга

Из которых 170 миллиардов или порядка 4% ВВП – по внешнему долгу.

Украине в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривень, из которых 170 миллиардов или порядка 4% ВВП - по внешнему долгу.

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Об этом рассказала в комментарии УНИАН заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По ее словам, этот долг нужно рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Репко высказала ожидания, что приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли, даже если этот рынок будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров.

Также она считает важным фактором для стабильности гривни ситуацию на востоке страны.

"Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться", - полагает Репко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 гривни/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.