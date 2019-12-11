Доллар остается на минимуме четырех лет: курсы Нацбанка

Гривня по официальному курсу осталась на четырехлетнем максимуме - 23,69 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, такой же максимум по официальному курсу был установлен на 10 декабря.

Официальный курс гривни к евро на 11 декабря установлен также на прежнем уровне - 26,24 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 10 декабря установились на уровне 23,61/23,65 грн/долл., к евро - на уровне 26,15/26,19 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.