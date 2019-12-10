Крепкая гривня: почему, надолго ли и как с этим жить

Национальная валюта Украины уверенно укрепляется и с начала декабря ежедневно обновляет четырехлетние максимумы к доллару по официальному курсу, который Национальный банк устанавливает в соответствии с показателями межбанковского валютного рынка. Так, с начала месяца стоимость доллара просела на тридцать пять копеек, а с начала года – на целых четыре гривни. Текущий курс составляет 23,69 гривен за доллар, в то время, как год назад этот показатель был на уровне 27,82 гривен за доллар.

Приближаясь к завершению года, напрашивается очевидный вывод: украинская гривня сломала стереотип относительно сезонности своих колебаний, проигнорировала факторы политической неопределенности в год двойных выборов в стране, достаточно спокойно отреагировала на затянувшиеся переговоры с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом и уверенно встречает новогодние праздники.

В то же время, статистика по банковским депозитам иллюстрирует все еще шаткое доверие украинцев к национальной валюте. Так, в январе-октябре объем гривневых депозитов вырос на 6,8% – до 576,9 миллиарда гривен, а объем валютных – на 18,2%, до 15,8 миллиарда долларов. Кроме того, в ноябре украинцы второй месяц подряд купили в банках больше наличной валюты, чем продали, и в результате покупка с начала года в целом превысила продажу.

Видимо, свежи воспоминания событий кризисных 2014-2016 годов, когда национальная валюта Украины обесценилась к доллару за три года более чем втрое и освоила исторический минимум в тридцать гривен за доллар. Потому сомнения в долговечности тренда у многих остаются. Чтобы развеять или подтвердить эти сомнения, а также получить рецепт, как приспособиться к новой реальности украинского валютного рынка, УНИАН обратился за помощью к экспертам.

Почему растет гривня?

Как прокомментировала УНИАН заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, основные факторы, определяющие поведение гривни, остаются неизменными: состояние внешних товарных рынков, поступающие в экономику инвестиции, погашение государственного долга и геополитическая обстановка.

Говоря о первом факторе, эксперт напомнила, что дефицит торгового баланса Украины за январь-октябрь текущего года достиг десяти миллиардов долларов, что означает превышение импорта в нашу страну над экспортом, и соответственно, превышение оттока валюты над притоком по внешней торговле. В то же время, она отметила, что этот дефицит компенсировался поступлениями от украинских трудовых мигрантов, что спасло гривню от давления и возможной девальвации.

Что касается инвестиций, то стабильно высокий в этом году спрос нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа, для покупки которых иностранцы заводят в Украину валюту, существенно подтолкнул курс гривни в сторону укрепления. «Если этот тренд будет продолжаться, гривня будет получать поддержку, а если развернется - окажется под давлением», - прогнозирует Репко.

По ее мнению, приток инвестиций может усилиться в связи с анонсированным властями открытием рынка земли, даже если этот рынок на первом этапе будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров с целью приобрести землю.

Что касается фактора долга, то эксперт напомнила, что в следующем году наша страна должна выплатить по госдолгу четыреста миллиардов гривен, из которых сто семьдесят миллиардов или порядка четырех процентов ВВП – по внешнему долгу. Этот долг нужно рефинансировать, то есть, привлекать новые заимствования, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Рассуждая о геополитическом факторе, Репко назвала ситуацию на востоке страны важным фактором стабильности гривни. По ее словам, риски, связанные с конфликтом с Россией, в последние годы были на умеренном уровне.

«Масштабных военных столкновений после 2014-2015 годов не было. Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться. И наоборот, реакция рынков на восстановление контроля над оккупированными территориями может быть положительной», - считает эксперт.

Предновогодняя лихорадка

Не смотря на сложившиеся на рынке благоприятные условия, эксперты аналитической группы Case Ukraine предрекают некоторое ослабление национальной валюты к концу текущего года, то есть, в ближайшие недели. Определяющим фактором смены тренда станут существенные накопления на едином казначейском счете, которые на начало декабря достигли пятьдесят пять миллиардов гривен.

«Мы считаем, что накопление средств на ЕКС к концу года рискованно: можно получить обвал гривни накануне новогодних праздников. Остатки в госказну выросли, несмотря на хроническое недофинансирование отдельных программ общего фонда госбюджета и снижение доходов в ноябре», - говорится в аналитической записке экспертов в рамках проекта «Ціна держави».

В Case Ukraine считают, что в последнем месяце года правительство будет в турборежиме финансировать бюджетные расходы, чтобы «закрыть» 2019 год. В результате в экономику может хлынуть немалая сумма средств, что создаст избыток гривни на валютном рынке.

Согласно прогнозам экспертов «Райффайзен Банка Аваль», вследствие высвобождения средств с казначейского счета национальная валюта Украины может ослабнуть до уровня порядка 25,5 гривен за доллар к концу года. То есть, некоторое снижение курса будет, но о существенной девальвации, а уж тем более, об обвале гривни, речь не идет.

В новый год с новым курсом

Прогнозы экспертов относительно курса национальной валюты в следующем году также вполне оптимистичны.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик в комментарии УНИАН назвал следующие благоприятные факторы для гривни в 2020 году: сохранение низких мировых цен на нефть и природный газ, охлаждение потребительского спроса из-за замедления темпов роста доходов населения, ослабление инвестиционного спроса вслед за ухудшением деловых ожиданий, а также снижение инвестиционной активности в аграрном секторе в преддверии земельной реформы. Под влиянием этих факторов существенных оттоков валюты из страны по импорту не предвидится.

Эксперт считает, что предстоящие в следующем году пиковые выплаты по внешним валютным долгам в объеме порядка десяти миллиардов долларов могут быть рефинансированы за счет поступлений от МВФ на два - два с половиной миллиарда долларов в рамках новой программы, а также одного-полутора миллиардов долларов от Евросоюза и других международных финансовых организаций. Кроме того, правительство может привлечь порядка полутора-двух миллиардов долларов от размещения еврооблигаций.

Также Ребрик прогнозирует, что в следующем году приток портфельных инвестиций от нерезидентов в ОВГЗ останется достаточно высоким на фоне благоприятной макроэкономической ситуации в стране и пока еще высокой доходности этих вложений. Помимо этого, он ожидает приток валюты в преддверии земельной реформы и рост активности корпоративного сектора по эмиссии еврооблигаций. При этом, накопленный Нацбанком объем золотовалютных резервов – около двадцати двух миллиардов долларов – является достаточным для сглаживания пиковых курсовых колебаний.

В то же время, эксперт назвал ряд возможных предпосылок для усиления девальвационного давления. В их числе вероятное снижение притока валюты от агроэкспорта вследствие снижения объемов сбора урожая, снижение спроса на экспортируемую из Украины железную руду и продукцию металлургии вследствие замедления темпов роста мировой экономики.

Кроме того, пробуксовка с подписанием договора с Россией по транзиту российского газа в Европу может повлечь за собой потерю части валютной выручки и рост цен на газ в первом квартале, что негативно отразится на торговом балансе.

На фоне продолжающегося расширения торгового дефицита эксперт ожидает некоторого снижения темпов роста перечислений от украинских трудовых мигрантов.

Также Ребрик допускает ослабление спроса на украинские ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов вследствие исчерпания суверенных лимитов инвесторов и существенного снижения доходности этих инвестиций.

Эксперт предупреждает, что ситуация может сильно усугубиться такими форс-мажорными событиями, как срыв подписания программы сотрудничества с МВФ, угроза независимости Национального банка, рост социального напряжения из-за политических решений в контексте конфликта на востоке Украины, а также в случае существенного роста волатильности на мировых финансовых рынках.

«В базовом сценарии, который не предполагает реализацию указанных форс-мажоров, в 2020 году мы ожидаем расширения дефицита текущего счета платежного баланса Украины до 5,7 миллиардов долларов при более скромном росте профицита финансового счета. Как следствие, мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 24-25 с возможным ослаблением до 26 гривен за доллар к концу 2020 года», - комментирует Ребрик.

Новая экономическая реальность

Учитывая прогнозы экспертов, можно констатировать, что крепкая гривня становится не временным явлением, а новой реальностью для украинской экономики. Среди негативных последствий неожиданной ревальвации – недополучение плановых бюджетных доходов по привязанным к показателю курса статьям и потери экспортеров, получающих меньше гривен за свою валютную выручку.

Но есть и положительные последствия. Как прокомментировали УНИАН в Национальном банке, позитивный эффект ревальвации проявляется в снижении темпов трудовой миграции из страны за счет дополнительного положительного влияния укрепления гривни на рост доходов граждан.

Кроме того, ревальвация способствует снижению инфляции. Согласно последним данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до пяти процентов в годовом выражении, что стало настоящим сюрпризом для экспертов. Тем временем, снижение инфляции положительно влияет на конкурентоспособность украинских производителей.

Также существенный положительный эффект проявляется в сокращении государственного долга, который к концу года снизится до около пятидесяти процентов ВВП с девяносто процентов в 2015 году. А это - общее снижение валютной нагрузки на экономику.

В НБУ считают, что искусственное удержание гривни от ревальвации не оказало бы ощутимого влияния на экономический рост. Например, если бы курс удерживался административным путем на уровне 27 гривен за доллар, то это добавило бы к текущим темпам роста ВВП лишь 0,1 процентный пункт, начиная со второго квартала 2019 года, в то время как инфляция была бы значительно выше.

«Несмотря на ревальвацию гривни, ситуация с внешними счетами не выглядит угрожающей. Она существенно отличается в лучшую сторону от того, что мы имели в предкризисном 2013 году. Во-первых, сводный платежный баланс в целом имеет положительное значение. Общий дефицит текущего счета в январе-октябре составил 3,4 миллиарда долларов, в то время, как за аналогичный период 2018 года – 4,1 миллиарда долларов», - отметили в НБУ.

Также в Нацбанке обратили внимание, что дефицит внешней торговли товарами за январь-октябрь текущего на уровне 10,8 миллиарда долларов без учета единовременного статистического эффекта растаможки автомобилей на еврономерах почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Еще одна положительная тенденция - экспорт за вычетом эффекта «евроблях» растет более быстрыми темпами, чем импорт. Так, экспорт товаров за десять месяцев вырос на восемь процентов год к году, а импорт без учета «евроблях» - на 6,8 процентов», - подчеркнули в НБУ.

Новые инструменты

Кому-то выгодно укрепление национальной денежной единицы, а кому-то – ослабление. Чтобы минимизировать свои риски в условиях гибкого курсообразования, в НБУ рекомендуют применять используемые в цивилизованном мире инструменты хеджирования – форварды и свопы. В Украине уже есть возможность использовать эти инструменты, но банки и бизнес их пока не достаточно освоили.

Суть операции в возможности зафиксировать валютный курс на будущее. К примеру, если компания хочет купить доллар через полгода, но зафиксировать курс сейчас, то для этого банк занимает на рынке гривневые средства, за которые покупает валюту, и размещает на депозит. И наоборот - если через полгода клиент хочет продать валюту по удобному для него курсу, банк занимает валюту и продает ее, размещая гривни на депозит.

К слову, в конце ноября один из украинских банков и крупный украинский агрохолдинг «Кернел» заключили первый в истории Украины беспоставочный валютный форвард.

«Это первая сделка по хеджированию валютных рисков такого типа на украинском рынке. Ранее на рынке заключались соглашения с поставочными валютными форвардами, однако их доля все еще несущественна и имеет большой потенциал к росту», – сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, в развитых странах на валютном рынке операции типа спот, которые фактически осуществляются день в день, составляют не более трети от общего объема валютного рынка, в то время как остальные осуществляются с применением инструментов хеджирования.

Сохранить и приумножить

Допустим, украинский бизнес освоит инструменты хеджирования и больше не будет нести потери из-за курсовых колебаний. По крайней мере, непредвиденные потери. Но что в условиях укрепления гривни делать гражданам, привыкшим использовать валюту как средство инвестирования и сохранения своих сбережений?

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что в сложившихся условиях гривневые банковские депозиты вполне безопасны и более выгодны по сравнению с валютными вкладами, и тем более, по сравнению с хранением денег в валютной наличности. В то же время, она рекомендует хранить часть сбережений в валюте, но держать эти средства на банковском счете, а не «под матрасом» или в депозитной ячейке.

«Вклад в евро, например, не принесет ощутимого дохода, но эта валюта может пригодиться при поездке в Европу. А вот чего однозначно не следует делать, так это метаться из крайности в крайность и скупать доллары «на все», когда курс гривни снижается, и продавать всю валюту при первых признаках укрепления гривни», - рекомендует эксперт. По ее словам, угадать курс достаточно сложно, зато потери на разнице курсов покупки и продажи валюты будут наверняка.

Коробкова также считает хорошим вариантом инвестирования покупку ОВГЗ, по которым ставки выше, чем по гривневым депозитам, а расходы на налоги с дохода значительно ниже.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив также считает вложения в ОВГЗ более выгодными, чем банковские депозиты, поскольку инвестор уплачивает с полученного дохода только военный налог по ставке 1,5% годовых, в то время как с процентов по депозиту нужно заплатить еще подоходный налог по ставке 18% годовых. Покупатель ОВГЗ должен быть готов оплатить комиссию за покупку облигаций и банковский перевод средств, но доход от вложений в ОВГЗ все равно будет выше, чем по аналогичному депозитному вкладу.

«Принимая решение, во что инвестировать свои сбережения, нужно понимать, что чем выше процент, тем больше риск. Инструменты в гривне, будь то депозиты или ОВГЗ, позволяют получить значительно более высокий доход, чем аналогичные инструменты в валюте. Но не следует забывать, что Украина - это страна с очень низким рейтингом, с высокими рисками», - предупреждает Демкив.

Статистика подтверждает, что ОВГЗ, как инструмент инвестиций, украинцам начинает нравится. С начала года объем государственных облигаций в портфеле юридических лиц вырос на четверть – до 26 миллиардов гривен, физических лиц – более чем в полтора раза, до 9,7 миллиарда гривен. Но это пока еще мало на фоне нерезидентов, которые с начала года нарастили свой портфель ОВГЗ в 17 раз - до 106 миллиардов гривен.

В завершение стоит отметить, что в подлунном мире ничто не вечно. Прожив четыре года в условиях гибкого курса, надо привыкать к тому, что теперь национальная валюта будет чередовать взлеты с падениями. И это нормально.

Не нормально, когда в ситуации, когда все вокруг быстро меняется, продолжать жить стереотипами, покупая доллары на всю зарплату у уличных менял и складывая их под матрас. Потому что, купленная год назад сотня долларов потеряла в цене пятнадцать процентов, в то время, как потраченные на инвестицию гривни могли бы принести своему владельцу те же пятнадцать процентов дохода.

Ольга Гордиенко