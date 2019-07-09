Государственная лотерея «Космолот» стала частью «М.С.Л.»

В «М.С.Л.» утверждают, что столь крупное объединение стало возможным, благодаря прозрачной работе оператора в законодательном поле.

Лотерея «Космолот» присоединилась к оператору государственных лотерей «М.С.Л.».

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В «М.С.Л.» утверждают, что столь крупное объединение стало возможным, благодаря прозрачной работе оператора в законодательном поле. Именно это привлекло такого серьезного распространителя, как «Космолот».

«Лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса», – считают в «М.С.Л.».

Со своей стороны оператор подчеркивает, что работает исключительно в рамках закона и будет требовать этого от своих распространителей.

«М.С.Л.» в течение 6 лет трижды были сертифицированы по стандарту Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации. «М.С.Л.» постоянно контролирует соблюдение этих стандартов и жестко реагирует в случае их невыполнения», – утверждают в организации подчеркивая, что требуют безусловного выполнения этих принципов от своих партнеров и распространителей.

В компании уверены, что присоединение нового распространителя к сети «М.С.Л.» положительно повлияет на лотерейный рынок страны в целом.

«Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества», – сказано в сообщении.

Компания «М.С.Л.» – это наследник известного советского государственного предприятия «Спортлото», а также лидер лотерейного рынка Украины.

Компания имеет представительства во всех регионах Украины и более 6500 пунктов продаж лотерей.

Под брендом компании «М.С.Л.» работают многие известные лотереи: «Лото-Забава», «Спортлига», «Мегалот», «Спортпрогноз» и множество других.

Помимо прочего, компания активно помогает украинской армии. Еще в декабре 2014 года был запущен проект «Играешь в Мегалот - помогаешь армии». В рамках проекта половина прибыли, полученная от реализации лотереи «Мегалот», направлена на поддержание обороноспособности украинских войск.