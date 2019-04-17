В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

Регистрация РРО будет осуществляться на основании заявления в упрощенной форме, которое можно будет подать в электронном виде без приложений.

Министерство финансов Украины обновило порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций и реестра центров их сервисного обслуживания, предусмотрев упрощенную процедуру регистрации.

Читайте такжеУкраина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на приказ Минфина, теперь регистрация РРО будет осуществляться на основании заявления в упрощенной форме, которое можно будет подать в электронном виде без приложений.

Отмечается, что процедура упрощается за счет электронного обмена документами между субъектами отношений в сфере применения РРО, включая производителей, центры сервисного обслуживания, субъектов хозяйствования и Фискальную службу.

В ГФС подчеркнули, что все процедуры будут осуществляться в электронном виде, но по желанию субъекты хозяйствования смогут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить бумажное регистрационное свидетельство.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины включила в государственный реестр 8 новейших моделей программно-технических комплексов, позволяющих регистрацию расчетных операций с применением персональных компьютеров, планшетов и смартфонов.

Новые модели будут применять участники экспериментального проекта, который продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфин примет решение о промышленной эксплуатации тех или иных моделей.