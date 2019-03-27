Минфин утвердил 8 программ для замены кассовых аппаратов

Фискальная служба должна обеспечить регистрацию этих моделей в госреестре РРО до 1 апреля.

Межведомственная рабочая группа при участии Министерства финансов рекомендовала внести в реестр для дальнейшего тестирования 8 проектов новых регистраторов расчетных операций (РРО).

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Как сообщила пресс-служба Минфина, в шести из рекомендованных проектов реализация фискальных функций осуществляется с помощью электронной подписи с использованием защищенных носителей личных ключей, в том числе в одном реализована технология MobileID.

Два других проекта представляют собой "модифицированную" технологию Национального банка Украины.

Также сообщается, что Государственная фискальная служба должна обеспечить регистрацию этих моделей в государственном реестре РРО до 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года ГФС запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая позволяет плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.

Кроме того, в электронном кабинете плательщика на сайте ГФС введен сервис, с помощью которого потребители (покупатели) могут проверить подлинность кассовых чеков, выданных при проведении расчетов, и проинформировать органы ГФС об их возможной подделке.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.