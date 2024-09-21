В министерстве призвали МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий.

Атаки России на критические для украинских АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.

Такое заявление сделали в Министерстве энергетики Украины, реагируя на предупреждение МИД о подготовке соответствующих атак.

"Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции", - говорится в сообщении Минэнерго.

Россия готовит удары по объектам атомной энергетики Украины - что сообщалось

Напомним, Россия готовит удары по объектам украинской атомной энергетики, заявили в МИД Украины, обращаясь к союзникам и международным институтам в связи с этим.

Отмечалось, что, по данным украинской разведки, планы Кремля касаются открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

В МИД подчеркнули, что повреждение этих установок создает высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями.

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