В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности изменениями в составе руководства НАК "Нафтогаз Украины".

В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в оставе руководства НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

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"Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении", - сказал он.

"На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в "Нафтогазе" и мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления", - добавил Стано.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.

30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.

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Автор: Елена Коваленко