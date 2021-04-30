В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в оставе руководства НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
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"Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении", - сказал он.
"На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в "Нафтогазе" и мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления", - добавил Стано.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".
- 29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.
- Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.
- 30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".
- Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.
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