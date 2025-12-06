Несмотря на трудности, которые неизбежны, Вселенная предложит возможности для роста и реализации.

В 2026 году четыре знака Зодиака окажутся в центре внимания благодаря мощной астрологической энергии, которая будет их поддерживать и одновременно испытывать. Об этом пишет YourTango со ссылкой на астролога Кэндис Чайлдресс. По ее словам, для этих знаков год станет временем трансформаций, изменений, прорывов и возможных непростых испытаний.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

На протяжении всего года внимание окружающих будет приковано именно к ним. Несмотря на трудности, которые неизбежны, Вселенная предлагает возможности для роста и реализации. Будь то признание ваших усилий или получение заслуженного вознаграждения, если вы принадлежите к этим знакам, весь мир будет наблюдать за вами.

Овен

Овен, вы уже ощущали вкус внимания, когда Сатурн и Нептун ненадолго находились в вашем знаке. В 2026 году обе планеты закрепятся здесь на длительное время, и все взгляды сосредоточатся на вас. Чайлдресс поясняет, что Сатурн, планета дисциплины, вернется в Овен в феврале, что станет началом вашей главной астрологической истории. Этот период – время кармических уроков, когда важно учиться фокусироваться и проявлять дисциплину. Как отмечает астролог, это марафон, а не спринт – у вас есть время до 2028 года, чтобы усвоить уроки и воплотить их в жизнь.

Водолей

Водолеи, ваша энергия главного героя сохраняется с конца 2024 года, когда Плутон впервые вошел в ваш знак. Эта мощная трансформационная сила останется и в 2026 году. Плутон побуждает вас сталкиваться со страхами и теневыми сторонами жизни, помогая преодолеть ограничения, которые удерживают вас на сознательном или подсознательном уровне.

Лев

Львы, 2026 год станет вашим изумрудным годом. Юпитер, планета удачи и расширения, войдет в ваш знак и принесет возможности для роста, мудрости и благословений, – поясняет Чайлдресс. Когда Юпитер официально войдет в знак 30 июня, перед вами откроются новые пути и возможности. Астролог предупреждает, что Южный лунный узел тоже окажется в вашем знаке в июле, и важно будет отпустить всё, что мешает, чтобы полностью воспользоваться подарками Юпитера.

Близнецы

Близнецы, ваш изумрудный год завершается в июне, но это не конец вашей эры главного героя. Уран, планета перемен и пробуждения, войдет в ваш знак в апреле, вызывая желание освободиться от ограничений. Эта энергия побуждает к переменам и поиску того, что делает вас по-настоящему живым. Чайлдресс советует использовать этот период, чтобы стать независимыми, свободными и следовать своим истинным стремлениям.

