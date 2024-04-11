Эта станция возле города Украинка питала энергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

В ночь на 11 апреля на Киевщине под городом Украинка оккупанты уничтожили воздушным ударом Трипольскую ТЭС - главный энергетический объект области, который также питал Черкасскую и Житомирскую области.

Как известно, войска РФ попали по турбинному цеху, там занялся пожар. Многие украинцы не понимают, что теперь будет с украинской энергетической системой, и является ли это разрушение безвозвратно критическим. Экспертным мнением о возможных последствиях поделились директор центра "Психея" Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко "РБК-Украина".

По словам последнего, уничтожение ТЭС существенно не повлияет на ситуацию с энергетикой в упомянутых областях именно сейчас, поскольку в Украине объединенная энергосистема - она позволяет государству быть гибким. В то же время украинцам "повезло", что удар пришелся на весну - период низкого потребления электроэнергии. Харченко предполагает, что первые негативные последствия от разрушения Трипольской ТЭС украинцы почувствуют летом. Тогда начнутся вынужденные ограничения в подаче электроэнергии.

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"Уже в июле-августе будет ощутимо - фактически начнутся вынужденные ограничения потребителей", - сказал он.

Рябцев также говорит, что попадание по станции - не глобальная катастрофа для Украины. Она работала не на полную мощность - из шести блоков, мощностью по 300 МВт каждый, на момент удара работал только один. Украине не хватало угля, чтобы эксплуатировать сразу все мощности ТЭС.

"Поэтому сложности могут возникнуть с энергообеспечением в Обуховском районе (место расположения станции - ред.)", - уточнил он.

По словам Рябцева, то, что Россия смогла попасть в Трипольскую ТЭС, еще раз напоминает всем - государству нужно увеличить количество объектов малой генерации, а также усилить защиту неба системами ПВО.

В Украине наступил "черный день" для энергетики

Сегодня удар РФ по Трипольской ТЭС повлек уничтожение всей генерации "Центрэнерго". В ведомстве назвали 11 апреля 2024 года "черным днем" в истории компании. Там уточнили, что энергообъект полностью уничтожен. При этом погибших среди людей не было.

Как и на каждой ТЭС, персонал станции переходит в бомбоубежище во время ракетных тревог. "Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене - живы. Но нам очень болит", - сказал "Центрэнерго".

Отметим, что компания была оператором еще 2 станций, помимо Трипольской: Змиевская ТЭС на Харьковщине была уничтожена 22 марта 2024 года, а Углегорская ТЭС (Донецкая область) еще 25 июля 2022 года.

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