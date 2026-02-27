РФ пытается улучшить ракеты 'Циркон' для атак по Украине, - Дикий

Российские захватчики пытаются решить проблему, из-за которой их ракеты не попадают в цели.

Российская Федерация пытается технологически совершенствовать противокорабельные ракеты"Циркон", которые во время предыдущих запусков не попадали в цели в Украине. Об этом в эфире Радио NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар.

Эксперт прокомментировал, почему российские захватчики запускают дорогостоящие ракеты "Циркон" и Х-22, которые часто никуда не попадают.

В частности, Дикий соглашается, что одна из причин может заключаться в том, чтобы перегрузить украинские силы ПВО.

Видео дня

"Не забываем, что они, как и мы, в процессе технологических усовершенствований. Видимо, им же тоже интересно, почему они не попадают, и они, видимо, каждый раз вносят какие-то правки, какие-то улучшения с тем, чтобы в следующий раз все-таки попали", - отметил Дикий.

Также он прокомментировал, почему во время последних массированных воздушных атак Россия не привлекала для нанесения ударов стратегическую авиацию.

Дикий отметил, что самолеты у россиян еще есть.

"Но после операции "Паутина" их осталось очень мало. Самому молодому из этих самолетов стратегической авиации 60 лет. У них возраст самолета следует считать не столько годами, сколько налетом. У них достаточно большой уже налет летных часов. И сейчас они уже буквально на грани вообще допустимой эксплуатации", - отметил Дикий.

Теперь российские захватчики не могут использовать для атаки одни самолеты, и одновременно месяц-два ремонтировать другие, как это было перед операцией "Паутина".

"Вот теперь полетали самолетики, а их теперь нужно месяц-два обслуживать, потому что они реально на грани вообще технического износа, и буквально после каждого вылета их нужно очень серьезно, как говорится, прошаманить. И эти паузы становятся все длиннее именно из-за того, что им чем дальше, тем труднее поддерживать в летном состоянии эти несколько буквально самолетов, которые пережили "Паутину", - подчеркнул Дикий.

Удар "Цирконами" по Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 февраля противовоздушной обороной Украины было сбито или подавлено 2 противокорабельные ракеты "Циркон".

При этом в сетях распространялась информация, что Россия одновременно осуществила неудачную попытку запуска ракет Х-22.

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отмечает, что россияне до сих пор имеют запасы старых ракет Х-22, у которых исчерпывается ресурс, поэтому они их запускают для истощения украинских средств сбивания сложных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: