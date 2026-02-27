Пакистан объявил 'открытую войну' Афганистану: по Кабулу и Кандагару нанесены удары

Отношения между странами окончательно перешли в фазу прямого военного столкновения.

Пакистан в ночь на 27 февраля подверг бомбардировке цели правительства Талибана в крупнейших городах Афганистана. Официальные лица обеих стран подтвердили начало столкновений, а министр обороны Пакистана назвал конфликт "открытой войной".

Источники в службах безопасности Пакистана сообщили, что в ходе операции были нанесены воздушные и наземные удары по постам талибов, штаб-квартирам и складам боеприпасов в нескольких секторах вдоль границы. Обе стороны сообщили о тяжелых потерях, предоставив резко отличающиеся цифры, пишет Reuters.

"Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами и вами (Афганистаном) идет открытая война", – заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Масштаб ударов и потери

Удары угрожают перерасти в затяжной конфликт вдоль 2600-километровой границы после длительного спора из-за обвинений Исламабада в том, что Кабул укрывает боевиков, совершающих нападения внутри Пакистана. Талибан отрицает эти обвинения, заявляя, что безопасность Пакистана – это его внутренняя проблема.

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что пакистанские силы нанесли авиаудары в районах Кабула, Кандагара и Пактии. Представитель правительства Пакистана Мошарраф Заиди, в свою очередь, заявил, что пакистанские контрудары продолжаются, назвав действия ответом на "неспровоцированные афганские атаки".

По данным Заиди, 133 бойца афганского Талибана были убиты и более 200 ранены, уничтожено 27 постов и 9 захвачено. Муджахид, со своей стороны, заявил о гибели 55 пакистанских солдат и захвате 19 постов, признав гибель восьми бойцов Талибана и ранения среди 13 гражданских лиц в провинции Нангархар.

Угроза терактов и батальоны смертников

Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности с тех пор, как ранее на этой неделе нанес авиаудары по лагерям группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) и боевиков "Исламского государства" в восточном Афганистане. Кабул заявил, что те удары унесли жизни 13 мирных жителей, и предупредил о жестком ответе.

Пакистанские официальные лица в последние дни выражали опасения по поводу эскалации атак боевиков в городских центрах. Столкновения на границе вспыхнули в четверг вечером (26 февраля) после того, как талибы начали то, что они назвали ответными атаками на пакистанские военные объекты.

