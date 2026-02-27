Атака США по Ирану станет ударом для Путина: какой сценарий наиболее выгоден Украине

Тегеран остается для Москвы одним из последних союзников.

В последние недели Соединенные Штаты Америки перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном, и это военное противостояние в любом случае станет большим ударом по России. Что может выиграть от этого Украина и какой вариант развития событий будет для нас наиболее выгодным – проанализировали эксперты Defense Express.

Как отмечают аналитики, возможный удар США по Ирану для Украины тоже будет иметь негативные последствия – усугубление дефицита зенитных ракет MSE до Patriot и APKWS против "Шахедов". В то же время влияние на РФ будет гораздо более значительным, ведь Тегеран остается для Москвы одним из последних союзников.

Как объясняют в РФ, план-минимум Вашингтона может заключаться в уничтожении ключевых элементов ракетной и ядерной программы Ирана, а как максимум – ликвидация правящей верхушки и смена власти в стране.

Уничтожение ОПК Ирана

Так, вполне возможно, что США планируют нанести сокрушительные удары по ключевым объектам иранского оборонно-промышленного комплекса, хотя фокусировка будет на ядерных объектах. Также возможны удары по производству ракет, а также вряд ли внимание обойдет производство дальнобойных дронов.

"Если же операция будет длиться достаточно долго, то речь пойдет о полном "демонтаже" ОПК Ирана с целью критического снижения его возможностей и выводом из строя ключевых элементов производственных цепочек. И в конечном итоге возможности Ирана поставлять в РФ вооружение будут либо временно, либо полностью нивелированы", - отмечают аналитики.

В то же время они добавляют – хотя Кремль начнет получать меньше вооружения, однако этот источник для него уже не является критическим. Однако все равно сокращение источников получения вооружения для Москвы является очень важным.

Если Россия окажет поддержку Ирану

Но наиболее выгодный сценарий для Украины – если в Кремле примут решение попытаться помочь Ирану.

Так, уже сообщалось о договоренности о продаже иранцам 500 пусковых установок "Верба", а также 2500 ракет 9М336 под них. И эти средства нужны Ирану прямо сейчас, то есть будут предоставлены из имеющихся запасов РФ.

Также РФ может попытаться обеспечить иранские потребности в ракетах до С-300 и "Тор", а также помочь иранцам новыми ЗРК и РЛС - также ценой ослабления собственной ПВО, что положительно скажется на эффективности украинских дальнобойных ударов. Также РФ может вооружать Иран истребителями Су-35 – также за счет имеющихся самолетов.

При этом поддержка Ирана РФ вооружением все равно будет раскрыта и непременно приведет к похолоданию отношений между Вашингтоном и Москвой – а это положительная ситуация для Украины, отмечают аналитики.

А если РФ воздержится от помощи Ирану, то это лишь сократит время, которое будет необходимо США для достижения целей своих ударов – и, соответственно, уничтожения иранского ОПК. То есть в целом любое решение Кремля, помогать или нет Ирану, для Украины является положительным, заключают в Defense Express.

США и Иран

Соединенные Штаты Америки перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. В стремлении предотвратить атаку Тегеран заявил, что готов пойти на уступки в отношении своей ядерной программы. Однако там хотят отмены санкций и признания права на обогащение урана.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.

