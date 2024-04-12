До сих пор эти ракеты применялись лишь несколько раз.

Россияне уничтожили Трипольскую ТЭС с помощью своей новейшей крылатой ракеты Х-69. Об этом свидетельствуют обломки ракеты, найденные на месте удара, пишет "Украинская правда" со ссылкой на своих собеседников в правоохранительных органах.

Также журналисты получили в свое распоряжение фотографии этих обломков.

"По предварительной информации, по частям маркировок на найденных обломках ракеты она идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59, как ее называют сами россияне - Х-69", - пишет УП.

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Удар по Трипольской ТЭС

Как писал УНИАН, 11 апреля российский агрессор нанес массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атаки в частности была полностью разрушена Трипольская ТЭС - один из основных поставщиков энергии для Киевской области.

К вечеру военно-аналитическое издание Defense Express сообщило со ссылкой на собственные источники, что Трипольская ТЭС была атакована новыми крылатыми ракетами Х-69. По мнению экспертов, в определенной степени эту ракету можно считать даже большей угрозой для Украины, чем печально известный "Кинжал" - потому что Х-69 можно запускать с обычных тактических самолетов Су-34 или Су-35, которых у россиян много, а потому отслеживать угрозу применения этой ракеты гораздо труднее.

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