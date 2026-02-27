'Бабушкин' запах - не миф: ученые нашли вещество, которое 'липнет' к коже уже после 40 лет

Многие связывают специфический "запах старости" с плохой гигиеной, но наука доказывает обратное.

Вы помните, как пахла ваша любимая бабушка? Если вы вспомните любимого пожилого человека, вы, возможно, сможете вызвать в памяти запах, который описывают как смесь застоявшегося масла и затхлого картона. Это может напомнить вам об открытии старых книг или распаковке коробки с винтажной одеждой.

И хотя он гораздо более тонкий, чем потный запах тела в молодости, он определенно заметен и, вероятно, отложен в вашей памяти как "запах старого человека", пишет Huffpost.

Как выяснилось, этот запах является реальным биологическим феноменом, вызванным изменениями в эпидермисе, которые происходят с каждым по мере старения. По словам экспертов по коже, каждый день рождения после 40 лет увеличивает вероятность этих изменений в том, как пахнет кожа. Исследования определили виновника – некое вещество под названием 2-ноненаль (произносится но-не-наль), органическое соединение, известное как альдегид.

Видео дня

Почему у человека появляется запах старости

Этот "запах старения" вызван повышенной выработкой этого альдегида у пожилых людей, который является источником характерного пыльного "бабушкиного" запаха. К слову, не все альдегиды пахнут одинаково; другим примером является коричный альдегид – органическое соединение, которое придает корице ее характерный вкус и аромат, объяснила доктор Дельфина Дж. Ли, руководитель отделения дерматологии и директор программы резидентуры в медицинском центре Harbor-UCLA.

Соединение 2-ноненаль имеет свой уникальный запах, и его количество увеличивается по мере того, как люди становятся старше. "С возрастом в нашей коже происходит несколько вещей одновременно", – заявила доктор Сонал Чаудхари, дерматолог из Медицинской школы Питтсбургского университета.

Антиоксидантная защита кожи снижается, состав нашего кожного сала меняется, а наше совокупное воздействие ультрафиолета и стресс окружающей среды увеличивают окислительное повреждение кожи. Поскольку эти факторы ослабляют кожу, у 2-ноненаля появляется возможность заявить о себе.

"Исследования показывают, что измеримое увеличение 2-ноненаля обычно начинается после 40 лет, с более заметным накоплением в 50 лет и старше. Это постепенный процесс, а не мгновенное переключение. Интенсивность запаха значительно варьируется от человека к человеку в зависимости от генетики, типа кожи, образа жизни и воздействия окружающей среды", – подчеркнула Чаудхари.

Почему мы не ощущаем собственного запаха

Поскольку так много факторов, включая генетику и образ жизни, влияют на состояние вашей кожи, вам может повезти, и вы полностью избежите запаха 2-ноненаля. И даже если этот характерный запах появится, помните, что все зависит от носа смотрящего.

"Люди могут преувеличивать, что этот запах неприятен или отвратителен. Он может быть даже более нейтральным или приятным, чем запахи тела молодых людей и людей среднего возраста", – заявила Ли.

Как упоминала Чаудхари, этот процесс происходит постепенно, и это дает вашему мозгу возможность привыкнуть к новому аромату благодаря явлению, называемому ольфакторной адаптацией. Через некоторое время вы можете не замечать преобладающий запах, так как мозг часто отфильтровывает знакомые запахи, оставаясь начеку для новой информации. Примером такой "носовой слепоты" является то, что мы можем замечать, что в доме друга всегда пахнет определенным образом, но, вероятно, не способны уловить уникальный запах нашего собственного дома.

Но есть еще один неприятный факт. Поскольку 2-ноненаль является жирной кислотой, он не растворяется легко в мыле и воде так, как это делает пот. "От этой молекулы трудно избавиться, потому что она очень липкая", – заявила Даниэль Рид, главный научный сотрудник Monell Chemical Senses Center, некоммерческого исследовательского института, изучающего вкус и запах.

По ее словам, эта кислота обожает прилипать к вашей коже и обожает прилипать к тканям. Вы удалите часть его во время купания, но ваше тело постоянно вырабатывает его, так что мытье не является панацеей. Эксперты предположили, что может быть полезно использовать очищающие средства на основе антиоксидантов. Продукты с ингредиентами, которые связывают альдегиды, такими как танины, могут помочь уменьшить стойкость запаха у некоторых людей. Мыло с хурмой, к примеру, которое содержит танины, имеет правдоподобный механизм действия и долгую историю использования, хотя крупные рандомизированные исследования отсутствуют.

Недавние исследования изучали потенциальную роль, которую экстракт баклажана может играть в снижении окислительного стресса, способствующего образованию 2-ноненаля. В исследовании, опубликованном в прошлом году, исследователи заявили, что плоды, листья, стебли и корни баклажана вместе с их активным ингредиентом N-транс-ферулоилпутресцином продемонстрировали отличную активность по поглощению 2-ноненаля. Но это вариант "на будущее".

"Клинические данные на людях остаются ограниченными, поэтому это не должно позиционироваться как лекарство", заявила Ли. Более старое исследование изначально было позитивным в отношении того, как потребление экстракта белого шампиньона может облегчить запах тела у испытуемых в возрасте от 50 до 79 лет, но за этим не последовало крупных клинических испытаний. Так что до сих пор нет надежного способа полностью удалить его с вашей кожи, согласились эксперты.

Если вы заметили этот запах у себя или близких, не стоит стыдиться. Это нормальное биохимическое изменение стареющей кожи, такое же как морщины или сухость. К тому же, восприятие запаха субъективно.

"Мы решили, что нам не нравится запах пожилых людей, но при этом обожаем, как пахнут макушки младенцев. Возможно, нам стоит научиться любить и запах мудрости", – отмечает Даниэль Рид.

Ранее УНИАН сообщал, что пчелы сходят с ума от солнечных панелей. Это может негативно повлиять на нашу планету.

Вас также могут заинтересовать новости: