Сербия будет получать российский газ по выгодной для нее цене.

Сербия намерена подписать трехлетний контракт с Россией на поставки газа.

Об этом сообщает РТС. Решение было принято поле разговора президента Сербии Александара Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщается, Сербия будет получать российский газ по выгодной для нее цене.

По информации РТС Вучич уже направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.

Вучич сказал, что также объяснил Путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.

"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.

Президент Сербии также сообщил, что говорил с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

Эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти.

ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

15 мая 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия не будет поддерживать санкции против Российской Федерации.

16 мая вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если желает вступить в Евросоюз.

22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

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